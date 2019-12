Tradicions que no poden faltar

Arriba el Nadal i hi ha tradicions que no passen mai de moda. Els Pastorets i pessebres ompliran teatres i poblacions durant totes aquestes festes nadalenques a les comarques gironines. Hi ha diferents funcions al llarg d'aquestes jornades festives però el calendari més tradicional marca com a dates més destacades el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve. Són dues tradicions molt arrelades que representen l'ambient més nadalenc i festiu.



«Els Pastorets»

A la ciutat de Girona no fallen a la seva cita Els Pastorets al Teatre Municipal que porta a representació el grup Proscenium. Històries de pastors i diables que són tot un entreteniment per a tota la família. Per consultar els horaris i representacions: www.elspastoretsdegirona.net.

Figueres també segueix la tradició amb la representació de l'obra El primer Nadal dels pastors de mossèn Rossend Fortunet. Aquest cop la representació es fa a la Cate el dies 26, 28 i 29 de desembre i el 4 de gener, a les 6 de la tarda. En aquesta edició es comptarà amb la participació de l'Orquestra Versàtile del Casino Menestral.

A Ripoll, Els Pastorets representaran a les 8 del vespre del dia de nadal El naixement del salvador o la redempció de l'esclau. Serà al Teatre Comtal.

A Roses Els pastorets pujaran a l'escenari el diumenge 22, el dia de Sant Esteve i el dia 29, a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Municipal. Els Pastorets es van recuperar a Roses el 1981 i actualment més de cent actors i actrius surten a l'escenari amb l'acompanyament d'un quartet de músics. Més informació a www.rosescultura.cat.

A Olot també segueixen amb la tradició i Els Pastorets es podran veure el dia 26, Sant Esteve, a les 7 de la tarda a l'Orfeó Popular Olotí. Segons els seus promotors es tracta d'una adaptació de l'obra original d'Ignasi Rubió i Antoni Molins escrita el 1880. Una sarsuela amb diverses parts cantades, interpretada en castellà. L'obra narra una història per a tots coneguda: els pastors, capitanejats per una parella bastant sapastre, s'assabenten del naixement del nen Jesús i decideixen anar-lo a veure. El camí, però, no els serà fàcil. Els dimonis s'han proposat impedir-los-ho amb tota mena traves i necessitaran l'ajuda dels àngels si volen arribar davant del naixement més famós de la història de la humanitat. La història d' Els Pastorets que mai passa de moda i que serveix de gran entreteniment per Nadal. Més informació a www.olotcultura.cat. Els Pastorets de Banyoles estan dirigits per Joan Solana amb la direcció musical de Mariona Callís i David Costa. Fa 22 anys que es representen i aquest cop tampoc faltaran a la seva cita. Dies i horaris: cultura.banyoles.cat

A la Bisbal Els Pastorets es podan veure al Teatre Mundial els dies 22, 28 i 29 de desembre i el 4 de gener, a les 6 de la tarda. Per Sant Esteve serà el torn d' Els Pastorets de Sant Feliu de Guíxols a les 12 del migdia al Teatre-Auditori Narcís Masferrer. I a Sarrià de Ter la representació serà el 26 de desembre i el 4 de gener al Centre d'Espai d'Arts Escèniques amb un muntatge de Jordi Pla que anirà sobre temes d'actualitat.



Pessebres vivents

Però la representació estrella de les festes de Nadal són els pessebres vivents. A les comarques gironines tenim el degà dels pessebres catalans, el de Castell-Platja d'Aro i d'altres molt tradicionals i arrelats com el de Brunyola, Bàscara, el de Llers o el de Pals. Però n'hi ha molts i els muntatges naturals són realment espectaculars o molt realistes. El de Castell d'Aro es represnta els dies 22, 25, 26, 28 i 29 de desembre i l'1 de gener, a les 7 de la tarda al nucli històric i a la Vall de la Coma. A Llers, el pessebre serà els dies 22, 25, 26 i 29 de desembre i l'1 de gener a les 6 i a les 7 de la tarda al recinte de Can Casagran.

A Brunyola, els seus organitzadors han explicat que aquest any en el pessebre es poden «identificar similituds entre la història d'exili de Josep i Maria, per fugir de la persecució i les injustícies del seu temps, amb la dels migrants actuals que intenten creuar el mar Mediterrani, i també la de tants homes i dones que van travessar la frontera per fugir de la guerra en el nostre país. Per aquest motiu, l'inici de les representacions del nostre pessebre vivent se centraran en la història de l'exili de Josep i Maria, i totes les funcions estaran dedicades als migrants de tots els temps». Les representacions seran a les 7 de la tarda els dies 22, 25, 26 i 29 de desembre del 2019 i 1 de gener del 2020. I un altre punt històric és Pals. El recinte gòtic és l'escenari del pessebre els dies 25, 26 i 29 de desembre, de les 6 a les 8 del vespre, i l'1 de gener.