Consells per a estalviar en els regals de Nadal

Els torrons, els menjars abundants i les nadales són tan propis de les festes nadalenques com la despesa econòmica. És fàcil gastar més del compte en aquesta època tan especial, entre compres, regals i saraus.

Però per a intentar que la costa de gener no sigui tan dura, i evitar arribar a la fi d'aquest desembre en números vermells, els següents consells poden ajudar-te a no perdre el cap ni tirar la casa per la finestra. La teva butxaca t'agrairà una sèrie de pràctiques, molt fàcils d'aplicar i dur a terme.



Planifica el teu pressupost

L'OCU recomana planificar les compres nadalenques. Saber amb anticipació quan i on compraràs pot suposar-te un bon estalvi. Una bona planificació és la millor manera d'evitar la compra per impuls. Adapta les teves necessitats al pressupost del qual disposes i subjecta't a ell en la mesura que sigui possible.



Controla les teves despeses

Apuntar les despeses és crucial per a recordar el que anem comprant. Escriure una llista o utilitzar una aplicació en el mòbil són dues de les opcions a tenir en compte per a saber quan portem gastat i en què.





Compara

Les diferències de preus entre els diferents establiments són notables. Comprar en aquells on la relació qualitat preu sigui la més favorable és la clau. El mateix succeeix amb la qualitat, les diferències entre diferents marques són importants. L'OCU aconsella informar-se bé sobre les característiques dels productes i triar els més adequats.



Cerca ofertes en línia

Internet ens ofereix una infinitat de possibilitats a l'hora de trobar els articles que volem amb preus competitius i altres avantatges com puguin ser les despeses d'enviament gratuïts o les possibilitats de personalització de la nostra comanda.



Realitza les teves compres amb antelació

Ser previngut i realitzar les nostres compres amb antelació ens pot estalviar uns quants euros aquest Nadal. Moltes botigues augmenten els preus de les joguines quan s'acosten aquestes dates.



Aposta pel 'Do It Yourself'

El DIY (Do it yourself) pot salvar-te de moltes dificultats al mateix temps que et permetrà estalviar una mica de diners. Reciclant materials que hi ha a casa pots fer regals més personalitzats o renovar la decoració nadalenca, al mateix temps que pot ser una activitat per a reunir a tota la família.



Anima't amb l'amic invisible

Si en la família existeix el costum de regalar a tothom, la despesa pot ser molt alta. Per això, l'opció de l'amic invisible pot ser molt avantatjosa. Cada membre de la família regala tan sols a un altre sense que se sàpiga qui serà, la qual cosa ens permetrà estalviar diners i al mateix temps fer-ho més divertit i emocionant.



Consumeix amb responsabilitat

Un consum responsable és possible! Pot ser adequat a les teves necessitats i a més respectuós amb l'entorn i el medi ambient. El Nadal és també una bona ocasió per a practicar el consum responsable.