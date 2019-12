Activitats per fer en família aquest Nadal

Tió

Una de les tradicions preferides dels més petits és fer cagar el Tió, que porta il·lusió i felicitat a totes les cases. Des de ja fa uns anys, és tradició que els pobles posin un tió gegant perquè tots els nens puguin fer-lo cagar i fer-se fotos amb el tronc més famós de Catalunya!

Girona

23 de desembre, plaça de Salvador Espriu. El gran Tió de Girona, tots els nens i nenes podran fer-lo cagar d'11 del matí a 1 del migdia. A les 12 del migdia, actuació musical amb Els Trambòtics.

24 de desembre, plaça de l'església de Campdorà. Hi haurà xocolatada i melindros per a tots.

PLatja d'Aro

Fins al 27 de desembre, avinguda de s'Agaró.

Parc infantil

De vacances a l'escola, els nens tenen moltes hores lliures per avorrir-se. Els parcs infantils de Nadal són el remei perfecte en contra de l'avorriment, amb inflables, jocs, tallers i moltes activitats més!

Castell d'Aro

El Mar dels nens. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener al Palau d'Esports i Congressos. Preu: 3'50 euros per a empadronats i 6'50 euros general, amb 1 euro de descompte per a famílies nombroses o monoparentals.

Girona

Parc Infantil de Nadal de l'esquerra del Ter. 30 de desembre, 2 i 3 de gener al Centre Cívic Ter. Preu: 3€

Palamós

Parc de Nadal Infantil. Del 27 al 29 de desembre a la nau dels 50?m. Preu: 3€

Sant Feliu de Guíxols

Ganxo Parc. Del 27 al 31 de desembre i del 2 al 3 de gener al Pavelló Municipal. Preu: 3€ (una sessió de matí o tarda), 15€ (abonament de 10 sessions).

Pista de Gel

Les pel·lícules americanes ens han posat a l'imaginari nadalenc la imatge de la família patinant a la pista de gel de Central Park. I com que ens agrada importar tradicions, aquesta no ha de ser menys. Diferents poblacions organitzen la seva pròpia pista de gel per aquestes dates, on petits i grans poden anar a gaudir d'una estona divertidíssima intentant no caure a dalt d'uns patins!

Girona

Pista Al Palau de Fires. De 10 del matí a 9 de la nit. El 25 estarà tancat i el 26, obert.

Palafrugell

Pista A la Bòbila, pista de gel. Cada dia de 10h a 14h i de 16h a 21h. El 25 de desembre tancada al matí. Oberta de 17h a 22h.

Platja d'Aro

Pista Fins al 5 de gener, al Parc d'atraccions PP's Park Pista de Gel. Horaris: De 16 h a 21.30 h. Dia 25 tancat.El 26 de desembre, la pista restarà oberta.

Tallers

Fer fanalets, cuinar, postals, decoració... el nadal és l'època perfecta per a deixar anar la creativitat i aprendre a fer treballs manuals de tota mena. Durant aquestes festes s'organitzen moltíssims tallers per a tota la família

Blanes

Taller de decoració de Pessebres, a càrrec de l'Agrupació Pessebrista de Blanes. El 23 de desembre a les 4 de la tarda a la Biblioteca Comarcal.

Girona

Taller d'arbres de Nadal. El 23, 27 i 30 de desembre i el 2 i el 3 de gener a les 10 del matí, al Centre Cívic Onyar. Comptarà amb una impressora en 3D que confeccionarà les figuretes que prèviament hàgim dissenyat.

Taller familiar. El 23 a les 11 del matí al Centre Cívic Pla de Palau. S'explorarà la imaginació mentre es juga amb llums i ombres de diferents materials. Gratuït.

Taller de fades de Nadal amb la tècnica de feltre. El 23 a les 11 del matí al Centre Cívic Barri Vell (Mercadal).

Taller de Napkin. El 23 a les 10 del matí al Centre Cívic Onyar.

Taller familiar de llum i ombra «Glu Glu Glu». El 23 a les 10.30 al Centre Cívic Pla de Palau.

Taller familiar de llum i ombra «La ciutat del color». El 23 a les 12 al Centre Cívic Pla de Palau.

Taller veniu a fer Bunyols de Hanukkà. El 23 a les 3 de la tarda al Centre Cívic Barri Vell (Mercadal).

Tallers infantils de nadal. El 2 i 3 de gener a les 10 al Centre Cívic Pont Major.

Taller d'origami, l'art de plegar el paper. El 2 i 3 de gener a les 11 al al Centre Cívic Barri Vell (Mercadal).

Taller de llaminadures tradicionals. El 3 de gener a les 4 al centre Cívic Santa Eugènia.

Olot

Taller al campament Reial: Un rei molt barbut. El 3 de gener a les 11.30 a la plaça Josep Clarà.

Taller al campament Reial: La dolça galeta reial. El 3 de gener a les 4 a la plaça Josep Clarà.

Taller al campament Reial: Un rei que no es mullava. El 4 de gener a les 11.30 a la plaça Josep Clarà.

Taller al campament Reial: Joiosa corona reial. El 4 de gener a les 4 a la plaça Josep Clarà.

Taller al campament Reial: Fanalet per guiar els reis. El 5 de gener a les 11 a la plaça Josep Clarà.