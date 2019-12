Totes les quines del dia de Sant Esteve a les comarques gironines

Una de les tradicions més arrelades al territori per Nadal són les quines, un joc semblant al Bingo on els premis són paneres o petits regals i que solen organitzar associacions de cada poble. Girona és un territori molt ric en aquests jocs i per no perdre-us ni una de les Quines que es preparen, hem preparat aquesta agenda amb totes les quines que se celebren el dia de Sant Esteve.

Albanyà 19.00 h - Sala Nova

Arbúcies 18.00 h - Poliesportiu de Can Delfí

Armentera 19.00 h - Sala Nova

Armentera 22.00 h - Sala Nova

Argelaguer 18.00 h - Pavelló Municipal

Bàscara 22.00 h - Pavelló poliesportiu

Begudà 18.00 h - Escoles de Begudà

Besalú 18.00 h - Pavelló

Bescanó 18.00 h - Pavelló

Bonmatí 18.00 h - Pavelló

Borrassà 17.30 h - Sala l'Ateneu

Breda 18.00 h - Cercle

Caldes de Malavella 19.00 h - Casino Municipal

Campllong 18.00 h - Pavelló

Camprodon 19.00 h - Pavelló vell

Cantallops 18.30 h - La Concòrdia

Castelló d'Empúries 18.00 h - Pavelló Municipal

Celrà 21.00 h - Pavelló de les Piscines

Colera 18.00 h - Sala Polivalent

Cornellà del Terri 18.00 h - Pavelló

Corçà 18.00 h - Sala Municipal

Cruïlles 18.30 h - Sala

Fornells de la Selva 18.00 h - Pavelló

Garrigàs 19.00 h - Centre Cívic

Girona 18.00 h - Pavelló Santa Eugènia

Girona 19.00 h - Escola de Taialà

Girona 18.00 h - Centre Cívic Onyar

Girona 18.00 h - Pujada de Sant Domènech

Girona 18.00 h - Centre Cívic de Sant Narcís

Hostalric 18.30 h - Centre cultural Serafí Pitarra

Les Escaules 19.00 h - Cafè de la Societat

L'Escala 18.00 h - Centre Cultural Xavier Vilanova

L'Estartit 18.00 h - Sala Polivalent

Les Preses 18.00 h - Local Social Bosc de Tosca

Llagostera 18.00 h - Casino Llagosterenc

Llançà 19.00 h - Pavelló Municipal

Llers 19.00 h - Pavelló Municipal

Maçanet de la Selva 18.00 h - Pavelló Municipal

Palafrugell 18.00 h - Centre Fraternal

Palau-Saverdera 18.30 h - Centre Cívic

Parlavà 18.00 h - Sala Polivalent

Peralada 20.00 h - Sala del Centre

Porqueres 18.00 h - Pavelló

Portbou 19.30 h - Sala La Congesta

Quart 19.00 h - Local Social

Ripoll 17.30 h - Pavelló

Roses 18.30 h - Plaça Frederic Rahola

Sant Antoni de Calonge 18.00 h - Palau Firal

Sant Feliu de Guíxols 17.00 h - Guíxols Arena

Sant Gregori 18.00 h - Pavelló

Sant Joan les Fonts 17.30 h - Local de la Cooperativa

Sant Miquel de Fluvià 19.00 h - Local Social

Santa Coloma de Farners 17.30 h - Cercle Jove

Santa Cristina d'Aro 17.00 h - Espai Ridaura

Sarrià de Ter 18.00 h - Pavelló Municipal

Vilabertran 19.00 h - Sala Gran del Centre

Viladamat 18.00 h - Local Social

Vilamalla 19.00 h - Pavelló

Vila-sacra 18.30 h - Centre Cívic