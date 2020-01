Idees per passar un gran primer dia de l'any

Idees per passar un gran primer dia de l'any

El primer dia de l'any comença tard i sol ser un dia avorrit, de sofà i manta. Però també pot ser un dia ple d'activitats divertides per a fer amb amics o en família. Et proposem algunes idees per sortir de casa el dia 1 i fer que la ressaca de la nit anterior sigui més lleu.

Jugar a una quina

Les quines són un dels actes més concorreguts aquestes festes de Nadal, i el primer dia de l'any no és una excepció. Una bona manera de passar la tarda és acostant-se a qualsevol dels molts pobles que organitza quines aquests dies i jugar! Amb una mica de sort, començaràs l'any amb un bon premi!! Consulta totes les quines que se celebren el dia 1 a les comarques gironines al nostre especial de nadal.

Primer bany de l'any

Qui ho diu que l'1 de gener fa fred per anar a la platja? Cada vegada són més els valents que decideixen que la millor manera de començar l'any és amb una bona remullada al mar! A Sant Feliu de Guíxols o Tossa de Mar són alguns dels municipis on podràs participar en aquesta banyada col·lectiva, i a més podràs menjar una bona xocolata desfeta o un brou ben calentet.

Anar a veure uns Pastorets

Una altra tradició molt típica de Catalunya és la representació dels Pastorets, normalment representada per grups de teatre amateurs. Poder veure la història del naixement de Jesús, i com el dimoni ho viu amb ràbia és una bona manera de passar la tarda. Al nostre especial de Nadal pots trobar tots els Pastorets que es representen el dia 1.

Concert d'any Nou

Girona no és Viena, però també tenim alguns concerts d'any nou. A Tossa de Mar, a les 6 de la tarda, es pot donar la benvinguda al nou any amb un concert a càrrec de La Principal de la Bisbal. A Figueres anirà a càrrec de l'Orquestra Filharmònica de Catalunya, a les 7 de la tarda; i a Torroella de Montgrí, al ritme de valsos i polques a l'Espai Ter.

Veure sortir el primer sol de l'any

Si ets dels matiners o dels que encara ha d'anar a dormir, una bona manera de començar l'any és veient la sortida del primer sol de l'any. El Far de Cadaqués o el de Sant Sebastià celebren el primer sol de l'any amb sardanes i xocolata desfeta a primera hora del matí. De ben segur que la matinada val la pena, ja que veure sortir el sol des d'aquests miradors privilegiats de La Costa Brava és una de les millors coses que es poden fer per donar la benvinguda el 2020.

Anar a un Pessebre Vivent

No podia faltar una de les tradicions més típiques d'aquestes festes! Els Pessebres Vivents de les comarques gironines són dels més valorats i antics de Catalunya, i és una bona idea per passar la tarda del dia 1, tot i el fred que pot fer! Al nostre especial de Nadal hi ha tots els pessebres que pots veure el dia 1 a les comarques gironines.