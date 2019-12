Plans per a passar una bona nit de Cap d'any a les comarques gironines

La primera nit de l'any sol ser una nit per sortir de festa i celebrar l'arribada del nou any amb alegria. Per aquest motiu, arreu del territori se celebren diferents festes per a tots els que volen celebrar l'any nou ballant i cantant. Si ets dels que no es vol passar la nit a casa, aquesta llista t'interessa!

Bonmatí

Pavelló, a partir de les 9 del vespre

Sopar de Cap d'Any. A partir de la mitjanit, música en viu i ball amb l'actuació del conjunt Ostres Ostres.

Celrà

Pavelló, a partir de 2/4 de 10 del vespre

Gran Revetlla de Cap d'Any amb sopar i festa.

Corçà

Sala Municipal, a partir del 9 del vespre

Gran revetlla de cap d'any amb sopa i ball amb Blue Moon.

Girona

Campanades a la catedral i ball a la plaça Sant Domènec

La plaça dels Apòstols, al costat de la catedral de Girona, congregarà un any més centenars de gironins per donar la benvinguda a l'any. Seguidament, s'ha programat un concert a la plaça de Sant Domènec.

Hostalric

Castell, a partir de 2/4 d'1 de la matinada

Festa de Cap d'Any.

L'Escala

Diversos espais, a partir de 2/4 de 12 de la nit

A partir de 2/4 de 12 de la nit, seguiment de les Campanades des de la Plaça de l'Església, amb acompanyament de presentador, bossa de cotilló pels primers 150 assitents, confetti, i ambientació musical a càrrec de Dj Sons!. Tot seguit, a la Sala Polivalent, Ball a càrrec de Disco móbil Sons.

Maçanet de la Selva

Polivalent, a partir de les 12 de la nit

Festa de cap d'any amb Sono Acció Dj's. Prèviament, sopar i ball amb Slalom Express.

Palafrugell

Plaça de l'Església, a partir de 2/4 de 12 de la nit

Campanades d'Any Nou, raïm per a tothom i DJ Karloss Selektah.

Ripoll

Pavelló Municipal, a partir de la 1 de la matinada

Festa d'any nou.

Roses

Espai cultural la Ciutadella, a partir de 2/4 d'1 de la matinada

Hi haurà ball amb l'actuació de Sharazan.

Sant Antoni de Calonge

Pavelló Municipal, a partir de 2/4 d'1 de la matinada

A la Pla de la Llibertat, a partir de les 10 de la nit, Ràdio Flaixbac en directe i retransmissió de les campanades. L'1 de gener a 2/4 de 1 de la matinada, al pavelló, Festa de Cap d'Any amb l'Orquestra Di-Versiones i Dj. Lucky Lu.

Sant Feliu de Guíxols

Guíxols Arena, a partir de 2/4 d'1 de la matinada

Festa Nit de Cap d'Any amb el concert de The Covers Band i la sessió de DjIvanote.

Sant Gregori

Espai La Pineda de Sant Gregori, a partir de les 12 de la nit

Sopar i ball de Cap d'Any a l'Espai La Pineda de Sant Gregori. Entrada ball a partir de les 12 de la nit.

Sant Joan de les Abadesses

Pavelló Municipal, a partir de la 1 de la matinada

Gran ball de Cap d'Any amb TheJukebox, seguit de DJ Limonetty.

Santa Cristina d'Aro

Espai Ridaura, a partir de la 1 de la matinada

Revetlla de Cap d'Any amb Tutú Keké.