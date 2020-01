Els patges reials on dur la carta als reis de les comarques gironines

Dies abans de l'arribada dels Reis Mags d'Orient, els seus patges arriben als municipis per a recollir les cartes dels nens i nenes, i sobretot, per vigilar si s'han portat bé aquest any. Els més menuts els esperen amb il·lusió per entregar la seva carta i que els reis puguin fer realitat els seus desitjos. Perquè cap nen es quedi sense entregar la seva carta, hem preparat un recull dels patges reials de les comarques gironines.

Blanes

Dijous 2 de gener. Local Social al Carrer Valldolig s/n. De 2/4 de 6 a 8 de la tarda.

Dijous 2, divendres 3 i dissabte 4 de gener. Plaça Theolongo Baccio. De 6 a 8 de la tarda.

Dijous 2 i divendres 3 de gener. Escola Pinya de Rosa. De 7 a 8 de la tarda.

Divendres 3 de gener. Local Social al carrer Sant Pere del Bosc, 2. De 4 a 7 de la tarda.

Divendres 3 de gener. Local Social a la plaça Mas Cremat. De 5 a 8 de la tarda.

Divendres 3 de gener. Local Social al carrer Mont-Ferrant, 1. De 5 a 8 de la tarda.

Divendres 3 i dissabte 4 de gener. Façana del Mercat Municipal. De 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

Divendres 3 i dissabte 4 de gener. Plaça Mare de Déu del Vilar. De 2/4 de 6 a 8 de la tarda.

Dissabte 4 de gener. Al costat del Local Social a la plaça Av. Joan Carles I. De 5 a 8 de la tarda.

Figueres

Dijous 2 i divendres 3 de gener. Plaça Catalunya. De 5 a 8 de la tarda.

Girona

Dijous 2, divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 de gener. Plaça Salvador Espriu. De les 11 a la 1 del matí i de 5 a 7 de la tarda. El dia 5, de les 11 a 2/4 de 2 del migdia.

Dijous 2 i divendres 3 de gener. Centre Cívic Ter. De 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

Dijous 2 de gener. Plaça Pere Calders. De 2/4 de 5 a 6 de la tarda.

Divendres 3 de gener. Centre Cívic Onyar. A partir de les 4 de la tarda.

Divendres 3 de gener. Local Social de Montjuïc. A partir de les 5 de la tarda.

Divendres 3 de gener. Plaça de l'Assumpció. A partir de les 6 de la tarda

Dissabte 4 de gener. Espai Cívic Mercadal. De 4 a 6 de la tarda.

Dissabte 4 de gener. Plaça de Miquel de Palol. De 5 a 8 de la tarda.

Dissabte 4 de gener. Local Social de Campdorà. A partir de les 6 de la tarda.

Olot

Dijous 2, divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 de gener. Espai Cívic Mercadal. De 6 a 9 de la tarda. El dia 5 de les 11 a 2 del migdia.

Palafrugell

Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 de gener. Carrers del centre de Palafrugell. A partir de les 6 de la tarda. El dia 5 a partir de les 10 del matí.

Ripoll

Divendres 3 de gener. Sala Eduard Graells. A les 5 de la tarda, cercavila. De 6 a 8, recollida de cartes

Sant Feliu de Guíxols

Dijous 2, divendres 3. Museu d'història de la joguina. De 7 a 8 de la tarda.

Divendres 3 de gener. Plaça Salvador Espriu. De 7 a 8 de la tarda.

Dissabte 4 de gener. Arribada dels reis a la Platja fins al Monestir. Encesa de l'estel de Nadal del Monestir amb un espectacle audiovisual i recollida de cartes amb l'assistència dels Carters Reials, a la Porta Ferrada. A partir de 2/4 de 7 de la tarda.