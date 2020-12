Guia per rebatre les teories conspiratives als àpats de Nadal

Les teories conspiratives i les faules són ja part dels costums nadalencs i, encara que les reunions familiars seran diferents enguany, és possible que vulguem rebatre-les si tornen a aparèixer en els nostres sopars, alguna cosa que podem fer amb les claus que ens dóna la ciència.

Abans de saltar com un ressort en algun moment entre els llagostins i el xai rostit, quan una frase ens sembli massa greu com perquè es quedi sense resposta, pot ser útil saber com pensen aquells que creïn en hipòtesi sense cap base científica i senten una especial necessitat de difondre-les.

En una àrea del coneixement en el qual queda molt per explorar, algunes recerques apunten al fet que el cervell humà té una inclinació natural a creure en aquestes teories i que les persones reforcem les nostres idees prèvies quan ens contradiuen.

En el cas que un vulgui entrar a debatre, convé tenir en compte que els arguments racionals són menys eficaços que els emocionals i que la retòrica i l'educació són importants, no sols per a preservar la pau abans dels polvorons, sinó també en la consecució del difícil objectiu de convèncer a l'altre.



PER QUÈ CREIEM EN TEORIES CONSPIRATIVES?

El cervell humà tendeix a crear relacions causals entre elements encara que aquestes no existeixin, per al que pot establir connexions de fets aïllats.

"Una de les causes per la qual les teories de la conspiració sorgeixen periòdicament és el nostre desig d'imposar una estructura al món i la nostra increïble capacitat per a reconèixer pautes", explica l'investigador Mark Lorch en un article publicat en 2017 en The Conversation i reproduït a Espanya per El País.

Aquest catedràtic de Química i Ciències de la Comunicació de la Universitat de Hull, al Regne Unit, creu que la responsabilitat és de "uns mecanismes neurològics evolutius no massa avançats" que ens porten a veure "relacions causa efecte inexistents -teories de la conspiració- pertot arreu".

A més, sentim propensió a mantenir postures que són majoritàries en el nostre grup social, com demostren diversos estudis des dels anys 50, per la qual cosa existeix una probabilitat creixent que acceptem una hipòtesi com a veritable quanta més gent al nostre voltant crea en ella.



"LA DESINFORMACIÓ MATA"

Iniciar un debat amb algú que defensa un mite sustentat en falsedats és una decisió personal que depèn de molts factors.

Entre aquestes circumstàncies es troba el fet que, com insisteixen institucions i científics, la desinformació en perillosa perquè afecta les decisions que adoptem en qüestions tan sensibles com la salut, alguna cosa que s'ha posat de manifest durant la pandèmia.

"La ciència és important", assenyalava el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, en un missatge de vídeo difós el 29 de setembre després que s'aconseguís el milió de morts per la covid-19 a tot el món i en el qual també sentenciava: "La desinformació mata".

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) explica que l'estudi "fraudulent" que en 1998 va plantejar la possible relació entre la vacuna triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) i l'autisme "va crear un estat de pànic que va produir una disminució de les taxes d'immunització i posteriors brots d'aquestes malalties".



ES POT CONVÈNCER A UN NEGACIONISTA?

La dificultat d'entaular un debat racional amb un defensor de les teories de la conspiració consisteix en les poques possibilitats d'èxit que hi ha que modifiqui les seves postures.

Les recerques científiques continuen aprofundint en el coneixement de com processa el cervell la informació que rep i els motius que porten als éssers humans a establir els seus sistemes de creences.

Un estudi publicat al setembre de 2019 en la revista Nature Human Behaviour pels psicòlegs Philipp Schmid i Cornelia Betsch, de la Universitat d'Erfurt (Alemanya), qüestiona la influència de l'anomenat efecte bumerang o "backfire".

Aquesta denominació descriu un biaix cognitiu observat en les persones segons el qual qui rep arguments contraris a les seves opinions acaba reforçant les seves creences.

Després de la publicació d'aquest treball, la ciència reflexiona sobre la importància d'aquest efecte bumerang, donat fins ara per assegurança.

No obstant això, hi ha una àmplia consideració que esgrimir arguments racionals basats en dades i fets contrastats és menys eficaç que utilitzar missatges que apel·lin a les emocions.



CONSELLS PER A DEBATRE AMB UN TEÒRIC DE LA CONSPIRACIÓ

1.- Dirigir-se amb respecte a l'interlocutor.

Dirigir-se amb educació i respecte a l'interlocutor amb el qual es debat no és només una bona tècnica per a no generar un rebuig entre els assistents a la discussió, sinó que també pot ajudar en l'objectiu de persuadir-li que canviï d'opinió.

2.- Començar per un punt d'acord.

Dins de l'estratègia d'evitar l'efecte bumerang, diversos experts, entre els quals es troba Mark Lorch, proposen començar amb un punt d'acord i a partir d'ell intentar moderar els judicis del contrincant.

Basat en aquest principi, un estudi signat per un equip encapçalat per Matthew Hornsey, de la Universitat de Queensland, a Austràlia, planteja la necessitat d'alinear-se amb les creences prèvies dels defensors de postulats anticientíficos per a aconseguir canvis més eficients que amb la confrontació.

Els autors de la recerca han anomenat a aquesta tècnica "persuasió jiu-jitsu", en una identificació amb l'art marcial que utilitza la força de l'adversari en contra seva.

3.- Deixar que l'oponent caigui en les seves pròpies contradiccions.

Una altra proposta plantejada pels experts és demanar explicacions sobre el procés lògic que ha portat a les conclusions que es rebaten, propiciant que qui les defensa caigui en les seves pròpies contradiccions i deixi en evidència la feblesa del seu discurs, la qual cosa acaba conduint a posicions més moderades.

Aquesta tècnica es basa en la teoria de "la il·lusió d'enteniment", que, formulada en un context d'opinió política per un grup liderat per Philip Fernbach, de la Universitat de Colorado Boulder (els Estats Units), sosté que la gent sap menys del que creï sobre les causes que sustenten els seus judicis més polaritzats.

4.- Posar de manifest els paranys en el discurs negacionista.

Encara que el treball de Schmid i Betsch se centra en les estratègies per a rebatre als negacionistes en debats públics, algunes de les seves conclusions poden aplicar-se en l'àmbit familiar.

Així, l'estudi subratlla que és "eficaç" posar de manifest les tècniques retòriques que sempre utilitzen els negacionistes -com són, entre altres, recórrer a falsos experts o la selecció interessada de les dades- per a convèncer a qui escolta de l'engany que suposen.