Pel·lícules familiars per la Nit de Nadal

El Nadal és el moment ideal per a passar-lo en família i amenitzar-lo amb una bona sessió de cinema. Aquestes són algunes de les millors opcions per a gaudir d'una pel·lícula nadalenca durant el sopar de la Nit de Nadal.

'Sol a casa'

La pel·lícula protagonitzada per Macaulay Culkin el 1990, va llançar a la fama al jove actor, que va donar vida a Kevin McCallister. La cinta relata la història d'un nen de vuit anys (Culkin) que ha de defensar casa seva de dos lladres (Pesci i Stern) després d'haver quedat sol a casa accidentalment per Nadal.

'Elf'

'Elf' és una pel·lícula de comèdia nadalenca dirigida per Jon Favreau i protagonitzada per Will Ferrell, James Caan i Zooey Deschanel. Poc abans de Nadal el 1973, un bebè orfe es fica en el sac de Santa Claus. Quan és descobert en el Pol Nord, és adoptat pel pare Follet, qui bateja al nen com Buddy.

'Polar Express'

Dirigida per Robert Zemeckis amb Tom Hanks com a protagonista i utilitzant la tecnologia de captura de moviment per a la seva animació, Polar Express presenta l'emotiu viatge d'un nen a bord d'un tren que es dirigeix al Pol Nord, on descobrirà que la màgia existeix, sempre que creguis en ella.

'Klaus'

De producció espanyola, i amb nominació a l'Oscar inclosa, la cinta d'animació Klaus narra la història d'un carter que és enviat a un remot poble del Pol Nord on coneixerà a un afable fuster que resultarà ser ni més ni menys que el mateix Pare Noel.

'El Grinch'

Un clàssic nadalenc on n'hi hagi. El petit i festiu poble de Vila Qui s'enfronta a una criatura coneguda com El Grinch, interpretat exageradament i magistralment per Jim Carrey, la gran ambició del qual és arruïnar el Nadal als seus veïns.

'Arthur Christmas: operació regal'

Un altre conte de Nadal en format animació. Un vell i cansat Santa Claus vol jubilar-se, i deixar tota la seva responsabilitat a sobre del seu responsable però poc alegre fill Steven. Però tot es complica quan un dels nens que ha estat molt bo no rep el seu regal, desencadenant una aventura tan entretinguda com familiar.

'L'origen dels guardians'

L''Origen dels Guardians' narra la lluita del Pare Noel, el conill de Pasqua, la fada de les dents i uns altres grans personatges màgics, convertits en un improvisat però eficaç grup de superherois, contra una perillosa ombra que vol robar la il·lusió i els somnis dels nens.

'Cròniques de Nadal 1 i 2'

Amb una història original de Netflix, 'Cròniques de Nadal' narra la història de dos germans que causen un accident en el trineu d'un Pare Noel una miqueta excèntric, interpretat per Kurt Russell. Des d'aquest moment, hauran de viure amb Santa Claus fins que aconsegueixin salvar l'esperit nadalenc. El segon lliurament compta amb un villà molt més perillós, que pretén destruir el Nadal per sempre.