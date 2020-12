Remeis casolans per a combatre els afartaments nadalencs.

Un s'imagina el Nadal i, a part dels regals i les llums decoratives, no pot deixar de pensar en festins, taules a vessar de carns, mariscos, formatges, pernil... Tot això té la seva part negativa: el malestar del dia de després.

Si ets dels que no han pogut controlar-se durant els menjars importants, és a dir la Nit de Nadal, Nadal, Nit de cap d'any o Any Nou, aquests són alguns remeis naturals que poden ajudar a fer la digestió millor.

Hidrata't de manera correcta: l'adequat és separar la beguda del menjar. És aconsellable beure un bon got d'aigua abans de menjar i havent dinat esperar com a mínim 30 minuts per a tornar a ingerir líquids. És ideal començar el menjar amb un brou vegetal i, en lloc d'unes postres, prendre una infusió digestiva. D'aquesta manera, ajudaràs millor a fer la digestió.

Selecciona els aliments adequats: és recomanable que redueixis al mínim els aliments processats l'endemà d'haver-te pegat una fartanera. És a dir, oblida't dels fregits. Evita també prendre lactis o formatges, el teu ventre ho agrairà.

Condimenta els menjars amb gingebre, canyella, cúrcuma, anet, farigola, fonoll, romaní, comí, cardamomo o coriandro, ja que aquests aliments afavoreixen les digestions. El gingebre té propietats antiinflamatòries, que afavoreixen l'activitat del tracte gastrointestinal.

Pren menta-poliol o camamilla després dels menjars i oblida't de les postres. Aquestes infusions poden ser un bon remei per a ajudar el teu estómac i intestí a equilibrar-se.

Si ets dels quals necessita prendre algunes postres després dels menjars, decanta't per fruites com la pinya, que ajuden la digestió. També pots optar a menjar alguna cosa fet a base de llimona.

Si fas exercici habitualment, no dubtis a reprendre la teva rutina l'endemà. Pot ajudar-te a sentir-te millor. Això sí, si has menjat molt, hauries de fer una sessió d'exercici més lleugera de l'habitual. Si per contra no t'exercites habitualment, intenta deixar-ho per a un altre dia.