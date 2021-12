Aquest any els nens i nenes de Girona tornaran a rebre la visita del patge reial d'una manera molt tecnològica: amb una videotrucada per WhattsApp on l'emissari dels Reigs Mags d'Orient atendrà totes les peticions que li facin arribar i mantindrà un contacte durant uns minuts amb cada infant que ho hagi demanat. La iniciativa de Diari de Girona, que compta amb el patrocini de la Diputació, té com a objectiu que els infants mantinguin la il·lusió en unes dates tan especials sense que hagin de renunciar a res. La situació sanitària continua obligant a prendre determinades mesures de protecció, però això no impedeix que l'enviat reial pugui atendre puntualment tots els desitjos de la mainada. Una de les novetats d'aquest any és que seran dos els patges disponibles. Per una banda, el patge Kadek, ajudant del Rei Gaspa i també el patge Sebai que ajuda en les seves feines al Rei Baltasar.

Pots reservar dia i hora a través del formulari amb el patge Kadek o amb el patge Sebai. Un cop registrat, rebràs un mail de confirmació amb la reserva. La videotrucada es realitzarà per WhatsApp el dia i hora acordats. Els nens i nenes que s'hagin inscrit rebran els dies 27 i 28 de desembre una trucada i podran parlar amb els patges reials i fer-li arribar tot el que demanen als Reis. Per participar-hi és molt fàcil: registra't gratuïtament i deixa'ns les teves dades i un mail de contacte, o escaneja el codi QR que sortirà en els anuncis que periòdicament s'aniran publicant. Pots explicar-nos breument què demanes per Reis i els pares evidentment també poden deixar un comentari i explicar-nos com s'han portat els nens i nenes, ja que això sempre és molt d'interès per als Reis. Posteriorment, et contactarem per dir-te quin dia i a quina hora tindrà lloc la trucada. Les videotrucades, que tindran una durada d'uns 5 minuts, s'hauran de reservar abans del 16 de desembre. D'aquesta manera la voluntat és que el patge reial de Diari de Girona mantingui el contacte amb la mainada gironina tal com ve fent des de sempre. La resta de nens que no es puguin inscriure que no es preocupin, ja que els Reigs Mags i els seus ajudants són màgics i sempre atenen totes les peticions, sense deixar-se'n cap.