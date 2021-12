Si aquest any vols rebre una videotrucada per WhattsApp dels emissaris dels Reigs Mags d'Orient encara ets a temps de fer-ho. El termini per sol·licitar la trucada s'ha ampliat fins al 22 de desembre. Tens temps de fer-ho fins aquest dia o fins que s'exhaureixin les places. La iniciativa de Diari de Girona, que compta amb el patrocini de la Diputació, té com a objectiu que els infants mantinguin la il·lusió en unes dates tan especials sense que hagin de renunciar a res. Una de les novetats d'aquest any és que seran dos els patges disponibles. Per una banda, el patge Kadek, ajudant del Rei Gaspar i també el patge Sebai que ajuda en les seves feines al rei Baltasar.

Per demanar una trobada virtual amb el patge Kadek entra en aquest enllaç mentre que els nens o nenes que vulguin que els atengui el patge Sebai s'han de registrar en aquest enllaç. Els nens i nenes que s'hagin inscrit rebran els dies 27 i 28 de desembre una trucada i podran parlar amb els patges reials i fer-li arribar tot el que demanen als Reis. Per participar-hi és molt fàcil: registra't gratuïtament i deixa'ns les teves dades i un mail de contacte, o escaneja el codi QR que sortirà en els anuncis que periòdicament s'aniran publicant. Pots explicar-nos breument què demanes per Reis i els pares evidentment també poden deixar un comentari i explicar-nos com s'han portat els nens i nenes, ja que això sempre és molt d'interès per als Reis. Posteriorment, et contactarem per dir-te quin dia i a quina hora tindrà lloc la trucada.