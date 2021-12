Les llums engalanen i il·luminen els carrers i això és símptoma d’una cosa: la temporada nadalenca ha arribat. Tot i que l’hivern no comença fins al 21 de desembre, l’esperit nadalenc se li avança any rere any. Per escalfar motors i celebrar aquesta època, l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró es vol reivindicar com el centre comercial i d’oci a cel obert de la Costa Brava. L’Ajuntament va arrancar motors el 27 de novembre amb l’encesa dels 25.000 metres quadrats d’il·luminació nadalenca. L’ens ha incorporat diversos punts d’atracció: l’arbre de Nadal amb llums de neó a la Plaça de l’Ajuntament, els escenaris amb el tió monumental, la Bústia Reial o el Pare Noel que es deixarà fer fotografies de record o la Màquina dels somnis (l’element protagonista de l’espot audiovisual promocional de la campanya nadalenca d’enguany).

El municipi destaca els centenars d’establiments que combinen propostes de primeres marques internacionals i comerços especialitzats que abracen una extensa gamma de sectors: moda, complements, esports, tecnologia, regals o llar en un entorn amb facilitats d’aparcaments, àmplies voreres, galeries per a vianants i parcs i jardins on el comerç es fusiona amb l’oferta de serveis personals, la restauració i les activitats d’oci, culturals i tradicionals de l’època. En relació al programa d’activitats, l’Ajuntament apunta que la millora general de la situació de la pandèmia de la pandèmia ha permès recuperar algunes de les propostes suspeses ara fa un any com la Pista de Gel de Platja d’Aro, el Pessebre Vivent de Castell d’Aro, diversos concerts de Nadal, la fira Platja d’Aro Nadal Shopping, el Túnel de Llum, les cavalcades dels Reis de l’Orient, o el format habitual del Parc Infantil de Nadal «El Mar dels Nens» i de la jornada solidària l’Esport amb La Marató. Alhora es mantenen la propostes com la Gimcana de la Xalarina i en Xalarí, l’exposició de diorames i pessebres a Castell d’Aro; i com a grans novetats la Fira de Playmobil i el Mercat de Nadal de Platja d’Aro. A nivell musical es proposen quatre actuacions: els concerts de Nadal amb les corals de la Vall d’Aro i Cypsella (11 de desembre) i Fusions Grup Vocal (18 de desembre), el recital Prec de Nadal a S’Agaró (29 de desembre) i el Concert d’Any Nou amb Susanna del Saz i Neus Mar (1 de gener). Fins al 9 gener es pot gaudir als Jardins de la Masia Bas de Platja d’Aro de la instal·lació a l’aire lliure de l’exposició del concurs internacional de fotografia Educant La Mirada. També fins a mitjans de febrer es pot visitar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro la mostra d’escultura de gran format a cel obert de Santiago Gimeno. Del 27 de novembre al 3 de gener tothom que compri per un valor mínim de 20 euros en algun del centenar d’establiments i serveis adherits a la campanya del Gran sorteig de Nadal tindrà l’oportunitat de guanyar un Fiat 500 híbrid amb GLP (1r Premi), una bicicleta elèctrica (2n Premi), un paddle surf (3r Premi) o diversos lots de regals (de 3r al 18è Premi). Enguany s’hi pot participar mitjançant les tradicionals butlletes desant-les en les urbanes dels mateixos comerços i serveis o bé registrar-ho mitjançant l’aplicació Targeta AROimpulsa. El sorteig del vehicle es farà el 5 de gener (12 h) a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.