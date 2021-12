Si ets de les persones que valoren cada detall i que sempre busca la manera de sorprendre els seus convidats, l’època de Nadal és un d’aquests moments en què pots posar a prova el decorador que portes a dins. Òbviament a part de la decoració de la llar, la taula és un dels punts neuràlgics de les celebracions nadalenques. Però a part de cuidar les estovalles, la vaixella i col·locar un bonic centre de taula, hi ha altres petites coses que marquen la diferència. Els coberts a vegades són els grans oblidats i ens limitem a col·locar-los als costats dels plats dels comensals en l’ordre en què seran utilitzats. No obstant això, hi ha moltes opcions per a presentar-los. Vegem algunes idees molt senzilles, però que alhora aporten un toc de distinció a qualsevol àpat.

La primera idea consisteix en una cosa tan senzilla com lligar tots els coberts amb gran llaç. Aquest pot ser de tela llisa, estampada o jute. Qualsevol d’ells, farà que aquests es vegin d’una altra forma. Ficats en saquets de lli i acompanyats d’una branqueta de pi, canyella, romaní, olivera o qualsevol altra herba aromàtica. A part de ser molt bonic, aportarà una agradable aroma. Sols o acompanyats d’una targeta on escriure els noms dels comensals, quedaran molt elegants i serà una sorpresa per a ells. Una altra idea senzilla, similar a la primera, és unint-los al tovalló amb l’ajuda d’una cinta o corda. Podem aprofitar també per a penjar d’ella, campanetes, cascavells o estrelletes i així donar-li un toc encara més nadalenc. Embolicats en blondes de pastisseria, també es veuran ideals. Si en comptes de posar la blanca, les compres de color daurat, platejat o d’algun color que combini amb les estovalles, es veurà encara més maco. Si vols donar-li un toc més festiu i tradicional o especialment per a la taula dels més petits, pots optar per altres opcions més festives com fer amb cartolines o papers decorats, botetes, mitjons o ninots de neu on introduir els coberts. Tot és qüestió d’imaginació i donar un toc particular i personal a la nostra taula qualsevol dia d’aquestes festes nadalenques.