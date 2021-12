El creador dels Pastorets de Girona i l’autèntica ànima mater de l’espectacle, Joan Ribas serà homenatjat en la present edició pel seu recent traspàs. Serà el primer any sense la seva presència i per aquest motiu des de Proscenium s’ha volgut tenir present la seva memòria dedicant-li les funcions previstes per aquest Nadal. L’activista cultural va morir el juny passat després de tota una vida exercint la seva passió pel teatre.

Els Pastorets de Girona no serien res sense la seva empenta i la seva voluntat cada any de superar les adversitats que anaven sorgint. Aquesta vegada l’escenari del Teatre Municipal serà cada dia un homenatge a la seva figura i un acte de record. La seva memòria sempre serà present a cada un dels espectacles nadalencs. Des de Proscenium s’assegura que les funcions estaran dedicades «a la memòria d’en Joan Ribas, el seu fundador i estimat director, i al mateix temps autor d’escenes noves i sorprenents, que es fan ressò de la societat en què vivim». Aquest any s’arriba a la seva 41a edició i en total es faran cinc funcions: els dies 25, 26 i 30 de desembre de 2021 i l’1 i 2 de gener de 2022. Totes les funcions seran a 2/4 de 6 de la tarda i des de fa dies les entrades ja estan a la venda. Degut a la situació sanitària l’espectacle tindrà una menor durada. Des del grup s’ha informat que «seguint el model d’ara fa un any, la versió d’aquest Nadal serà de menys durada, però combinarà igualment projeccions i decorats, interpretacions, comèdia, ironia i denúncia, poesia, cançons i efectes especials». Els seus organitzadors recorden que «era l’any 1980 quan es varen presentar per primera vegada, sense gaires mitjans, però amb molta imaginació. Després han continuat cada Nadal, sempre interpretats pel Grup Proscenium» i afegreixen que «els actors i col·laboradors han sofert canvis en el temps, incorporant noves generacions, però la identitat de l’obra, i la voluntat dels organitzadors no ha fet més que créixer».