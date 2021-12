«Aquest any Figueres ha de viure el Nadal amb tota la seva intensitat després de dos anys. Hem fet un esforç per què tothom però especialment els nens i nenes gaudeixin d’aquestes dates tan esperades». Amb aquestes paraules s’expressava fa uns dies l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó quan va presentar la campanya nadalenca. Aquest any hi haurà diferents novetats perquè la voluntat és posar a disposició de la ciutadania un gran ventall d’activitats.

En aquest sentit, l’Ajuntament va anunciar que la idea és que aquest Nadal, tot i les limitacions que encara es preveuen a causa de la Covid-19, s’assembli el màxim possible al darrer Nadal sense pandèmia. «Per això es tornaran a fer activitats que s’havien hagut de deixar de fer, com el Tió i la Cavalcada, i s’eliminaran les restriccions d’aforament al mercat de Nadal de la Rambla i al màpping. Aquest any la dona dels Nassos a passejarà pels carrers de Figueres el darrer dia de l’any», segons es va anunciar. Aquests però no seran els únics actes. Per exemple, s’ha ampliat l’enllumenat nadalenc a diferents carrers de la capital empordanesa. L’Ajuntament també va confirmar fa uns dies que es «torna a fer la Factoria Lúdica i de l’Enginy en format presencial però amb novetats: descentralitzada pels barris i, tot i que gratuïta, amb inscripció prèvia obligatòria. El tradicional concurs de fanalets del dia 5, documentat per primer cop fa més de cent anys, es tornarà a fer presencial, al Teatre Municipal el Jardí». Tot plegat es tracta de fer una gran campanya nadalenca que tingui també la implicació de les entitats i associacions de la ciutat. «L’oferta d’activitats es completarà amb una ampli ventall de propostes que porten a terme entitats de la ciutat, com La Cate, l’Associació Pastorets, el Casino Menestral, Comerç Figueres, entre d’altres. Així mateix, l’Associació de firaires de les comarques gironines ha proposat una versió reduïda del parc d’atraccions al recinte firal, que porta dues edicions sense dur-se a terme per Santa Creu a causa de la pandèmia, entre els dies 18 de desembre i 9 de gener». D’altra banda, l’Ajuntament amb el Setmanari Empordà ha organitzat la segona edició del concurs d’aparadors. La temàtica ha de ser d’ambientació nadalenca i adequar-se a alguna de les categories dels premis. La participació és oberta a tots els establiments del sector comercial i de l’hostaleria de Figueres.