El mercat de Nadal que promou l’Ajuntament de Girona torna a ocupar aquest any l’espai central de la plaça de la Independència i presenta algunes novetats i millora de la seva imatge. Es va posar en funcionament el 26 de novembre passat coincidint amb la festa d’obertura de l’enllumenat nadalenc dels carrers i estarà obert al públic fins al proper 5 de gener.

És una excel·lent ocasió per a tota aquella gent que no es vol perdre la tradició i la història que tenen els mercats nadalencs i que, a la vegada, volen fer les compres típiques de turrons, artesania, elements per fer el pessebre, arbres, tions i fanalets, entre molts d’altres. Concretant-ho una mica més, l’Ajuntament ha informat que en les 23 parades que hi haurà «hi podreu trobar tota mena d’articles típics nadalencs: objectes de regal elaborats per artesans locals, com figures pel pessebre, joguines de fusta, complements tèxtils, objectes de ceràmica, vidre i fusta, i joieria; productes d’alimentació artesana, com embotits i formatges, dolços i torrons, i productes del sector verd ornamental nadalenc, com avets, tions, llums i guarniments».

L’Ajuntament també ha volgut destacar que el mercat tindrà una imatge renovada i farà «un important salt qualitatiu». Totes les casetes on es vendran productes són de fusta «convertint-lo en un mercat de referència en quan a qualitat, sostenibilitat i eficiència energètica, a més de garantir als paradistes un millor aïllament, calefacció i seguretat», segons ha informat el consistori.

El mercat estarà obert de 2/4 d’11 del matí a les 9 de la nit tots els dies fins al 5 de gener. Únicament estarà tancat al públic els dies 25 i 26 de desembre i l’1 de gener.