És una data marcada amb vermell en el calendari de les tradicions nadalenques. De fet, es pot considerar que és el tret de sortida oficial. El 22 de desembre se celebra el tradicional sorteig de la Loteria de Nadal. El so inconfusible de la cantarella dels nens del col·legi de Sant Idelfons -els encarregats de repartir la fortuna- es repeteix durant més de tres hores en una de les tradicions més arrelades.

Abans per a molts nens i nenes el dia de la loteria marcava també el primer dia festiu de les desitjades vacances de Nadal. És el dia de les felicitacions, de la sortida al carrer amb ampolles de cava i de les concentracions davant les administracions de loteria afortunades. Són imatges que es repeteixen any rere any i que diuen que formen part també de l’anomenada màgia del Nadal.

El sorteig de la loteria de Nadal és el que reparteix un major nombre de premis en els sorteigs estatals. Per això es tracta d’un sorteig tan popular i tan arrelat.El sorteig se celebra cada any des de 1812. La Grossa de Nadal porta associada moltes supersticions i moltes curiositats. Per exemple, la terminació en 1 és la que menys premis grans ha atorgat i el que més ha tocat, el 5, seguit del 4 i del 6. Mai s’ha suspès el sorteig, ni tan sols durant la Guerra Civil i la durada del sorteig és molt més curta des que es canta en euros, ja que és més fàcil dir 1.000 euros que 150.000 pessetes.

Les boles de la fortuna que es dipositen dins d’aquells enormes bombos estan fabricades en Foj, la fusta d’un arbust oriünd de la península Ibèrica. Els números estan gravats en làser, perquè la tinta no pesi més en uns números que en uns altres i tinguin més probabilitats de sortir.

Les dues úniques províncies espanyoles on mai ha tocat el primer premi, són Àvila i Zamora. Girona tampoc es pot considerar fins al moment com un territori excessivament afortunat. Una altra curiositat és que en els inicis del sorteig no s’utilitzaven boles, sinó que eren papers amb els números escrits a mà. A més el nom de «El gordo» prové de la imatge d’una caricatura baixa i grassoneta que apareixia en els cartells d’anunci de la loteria. Realment es deia «el nan afortunat» però la gent popularment va començar a denominar-lo com el coneixem en els nostres dies.

Pel que fa a les supersticions com en tots els sorteigs n’hi ha moltes i de molt diverses. Per exemple, a Galícia, els dècims es pengen en ferradures. També és curiós que un 11% dels ciutadans creuen que la loteria regalada, no toca i se solen comprar números relacionats amb aniversaris, noces, esdeveniments personals o la mort de famosos. Quan en un lloc ocorre alguna desgràcia, aquell any en aquesta localitat, augmenten les vendes, com esperant que la sort retorni una mica del que s’ha emportat. Un cas similar li ocorre a les administracions. Vendre un premi dels importants, provoca que l’any següent, es venguin més números. I finalment, els més supersticiosos asseguren que somiar amb toros el dia anterior, significa premi.