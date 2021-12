Els àpats de Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any, Reis... constitueixen una gran aportació calòrica pel tipus d’aliment que consumim. Hi ha alguns estudis que apunten que durant aquest període de l’any ens podem arribar a engreixar entre 2 i 4 quilos. És normal. A les taules sovint se serveixen aliments amb molt de greix i sucres i, a més, sigui les vacances nadalenques o per les llargues sobretaules, deixen de banda l’exercici i la mobilitat física. Tot plegat fa que moltes persones, quan comencen el nou any, fan el compromís de començar a fer dieta o a puntar-se al gimnàs. A alguns també és cert que aquest pensament els hi dura ben poc.

Per fer un bon àpat aquests dies no està renyit amb la ingesta d’aliments saludables. Cada vegada en la societat hi ha més persones que es decanten per una dieta vegetariana o vegana. També cada cop més en el mercat trobem gran varietat de productes d’alimentació que compleixen amb aquesta opció alimentària. Per tant, els nutricionistes ho tenen molt clar. Es pot menjar de manera saludable durant aquestes festes. Es tracta d’introduir en els àpats aliments que siguin rics en fibra i també molta fruita que es pot presentar de manera molt variada i creativa. Si no volem renunciar a un àpat tradicional el dia de Nadal o Sant Esteve amb canelons, escudella, rostit, turrons i neules...hem de tenir en compte que després seria convenient fer un àpat molt lleuger i deixar passar unes hores abans de tornar a fer un sopar o dinar contundent. En aquest tipus de celebracions nadalenques també és habitual menjar prèviament un aperitiu i, per tant, la nostra aportació de calories creix encara més. Majoritàriament, els aliments que es consumeixen en aquestes dates porten incorporats una gran quantitat de calories. Les begudes alcohòliques també ocupen un lloc destacadíssim en el rànquing calòric. En el mercat trobarem moltes receptes per si volen fugir dels àpats més tradicionals. Existeixen receptes vegetarianes fàcils de fer a casa i fins i tot podem atrevir-nos a fer el pas i sorprendre als nostres convidats. Menjar de manera saludable és possible. Només està a les nostres mans.