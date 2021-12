Sant Gregori ha programat un any més diverses activitats amb motiu de la campanya nadalenca que inclou la fira, les quines i el concurs d’escenes de pessebre, entre d’altres.

La fira es va celebrar el dissabte 11 de desembre amb molts actes per a tots els públics, com tallers, el tió solidari i espectacles al carrer. Pel que fa a les quines es faran quatre sorteigos: 25 i 26 de desembre i 2 i 6 de gener. L’escenari serà el pavelló, a partir de les 6 de la tarda. Segons els organitzadors el preu del cartó serà de 14 euros i un dels premis més grans serà el sorteig d’un viatge a Lisboa.

Una de les activitats que es portaran a terme en aquesta campanya i que ja està en marxa és el concurs d’escenes de pessebre. El termini de lliurament acaba el 22 de desembre a la biblioteca Miquel Martí i Pol i consisteix en crear una escena de pessebre donant-li forma sobre una fusta de 15x15. Segons consta a les bases del concurs, es pot utilitzar qualsevol material i només hi ha de límit la pròpia imaginació de cada concursant. Es poden representar pastors, un ofici, un naixement o qualsevol altra escena que tingui relació amb el pessebre.

Es pot utilitzar qualsevol tipus de material com elements naturals, o materials reciclats, utilitzar llums i altres mecanismes si s’escau. Per participar-hi és molt senzill: cal adreçar-se a Cal Bolet per inscriure’s i recollir la fusta sobre la qual es realitzarà l’escena, amb les mides corresponents i concretades a les bases del concurs. Hi haurà dues categories, una infantil fins a 12 anys i una d’adults a partir de 13 anys. Segons ha informat l’Ajuntament de Sant Gregori amb totes les escenes que es presentin es realitzarà un petit recull que es podrà visitar a la biblioteca Miquel Martí i Pol fins al 28 de gener de l’any vinent.