La solidaritat s’ha d’exercir durant tot l’any però si hi ha algun moment més necessari és per Nadal. Aquests dies, tot i les limitacions que poguem patir, estem abocats al consum. La societat és cada vegada més consumista i, per aquest motiu, cal obrir una finestra per ajudar als altres. Sempre es pot donar un cop de mà i qualsevol gest suma. Durant el Nadal existeixen moltes campanyes de solidaritat per no oblidar als més desvalguts.

Una de les campanyes és la que es porta a terme al centre comercial Espai Gironès aquest any amb Càritas Diocesana i apadrinada per la capitana de l’Uni Girona, Laia Palau i els periodistes Maria Xinxó i Aleix Parisé. Enguany també col·laborar en la campanya és divertit i es que s’ha instal·lat una atracció a l’aparcament exterior del centre comercial, concretament un tobogan de gel sintètic, amb el lema «Llançat per Càritas», on es pot viure aquesta experiència amb uns flotadors, comprant prèviament una fitxa al Punt d’Informació amb un donatiu mínim d’1 euro. Els diners recollits es destinaran íntegrament a Càritas. L’horari per fer ús de l’atracció serà de les 11 del matí a les 14h, i de les 16h a les 20h. Els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, l’horari serà de les 11 del matí fins a les 18h. Es tracta d’una atracció oberta a tothom que hi vulgui participar (els menors de 4 anys han d’anar acompanyats d’un adult). Encara que no s’utilitzi l’atracció es pot fer igualment un donatiu.

Els promotors de la campanya han explicat que els diners recollits aniran destinada a dos projectes: «un de cobertura de necessitats bàsiques amb un servei per a les persones que no poden cobrir-les, per abastir d’aliments i productes higiènics. Aquesta iniciativa s’adreça a persones que viuen soles o a nuclis familiars que es troben en una situació econòmica precària. El segon projecte està destinat a la infància, joves i família, amb un servei d’intervenció educativa». Es tracta d’un projecte socioeducatiu de referència que ofereix un espai de relació, treball en valors i reforç escolar, amb la participació de les famílies i de forma coordinada amb tot l’entorn educatiu.

D’altra banda, una de les accions solidàries més destacades és també la campanya de recollida de joguines que porta a terme la Creu Roja a les comarques gironines. Amb el lema «Els seus drets en joc» la campanya recollirà i distribuirà joguines noves no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives entre infants en situació de vulnerabilitat. El voluntariat en aquest tipus d’accions és sempre fonamental. En el cas de la Creu Roja més de 135 persones voluntàries de 15 assamblees a la demarcació de Girona participaran a la iniciativa. Es tracta d’arribar a 3.000 joguines per poder-les repartir entre els infants.

Aquest any 2021, les conseqüències derivades de la pandèmia de la COVID-19 «han perpetuat i agreujat la vulnerabilitat de famílies d’arreu del territori català a les quals ja ateníem des de Creu Roja Joventut. És per això que tot i el conjunt de restriccions s’ha treballat per cobrir les necessitats de tots els infants i, un cop més, ens tornem a bolcar amb els drets dels infants», segons han explicat des de la institució.

Durant la present campanya es faran més de 17 actuacions al carrer arreu del territori on el voluntariat «sensibilitzarà la població sobre la importància de garantir el dret al joc i el seu valor educatiu, així com punts de recollida de joguines i altres activitats», han afegit.