Palafrugell es prepara per gaudir d’aquest Nadal amb destacades novetats i premis i apostant per l’ambientació exterior amb noves decoracions d’espais i un fil musical. Es tracta de donar suport al comerç local i apostar també pel consum de proximitat. Per aquest motiu, ha anunciat que la seva voluntat en aquesta campanya és millorar la imatge dels espais comercials.

La campanya consisteix a potenciar els espais comercials i incorporar-los com a espai lúdic per als ciutadans instal·lant l’enllumenat tradicional de Nadal. Una de les novetats és la col·locació de 3 figures nadalenques als carrers del centre. També es tornarà a posar el gran arbre de Nadal de 6 metres d’alçada totalment il·luminat i decorat al centre de la plaça Nova. L’any passat aquest arbre va tenir una gran acceptació entre els veïns.

El suport al comerç local es tradueix també en activitats al centre de la població per promocionar i potenciar el petit comerç. S’ha consolidat l’anomenada ruleta dels premis amb un premi segur i s’incorpora també altres atractius pels consumidors com ara vals per gastar als comerços que participen en la campanya. El 4 de gener tindrà lloc una ruleta infantil amb premis adaptats als més menuts. Aquest any es va recuperar l’acte d’encesa dels llums que es va celebrar el 3 de desembre passat amb una gran festa. Els carrers de Palafrugell estaran ambientats els dies de Nadal amb un fil musical en horari comercial fins el 6 de gener. També hi haurà activitats infantils com un trenet de Nadal, jocs gegants tradicionals, un caga tió popular, màgia itinerant, entre moltes altres activitats organitzades per les entitats i les associacions del municipi.

Per Cap d’Any torna també la festa a la plaça de l’Església amb la participació de Kharloss Selektah i als locals d’oci nocturn. Els actes es tancaran el 5 de gener amb la cavalcada de Reis a Palafrugell i Llafranc.