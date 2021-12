Palamós ofereix un ampli ventall d’activitats nadalenques de caràcter familiar sota el lema «Nadal a Palamós». L’Ajuntament ha preparat una agenda farcida d’activitats nadalenques en format digital que es pot consultar a través de l’App «Palamós». Entre les activitats destacades hi ha l’arribada el personatge local nadalenc En Fumera, la festa del tió, el parc infantil «Nadal Jove» o el campament reial que donarà pas a la cavalcada del 5 de gener.

L’ajuntament palamosí ha informat també que el programa d’activitats es completa amb les que organitzen les diferents entitats i associacions locals i que el programa està pensat per al públic familiar, infantil i juvenil. Aquestes activitats van arrancar el 5 de desembre passat i duraran fins al 7 de gener vinent. Per anar obrint boca, el diumenge 19 de desembre els nens i nenes podran anar a portar la seva carta al Carter Reial que serà de 12 a 14 h al passeig del Mar, i també escoltar els «Contes de neu i torrons» amb la Senyoreta La Perleta, que tindrà lloc a les 12 del migdia a l’escenari del passeig. Aquest mateix dia hi haurà el vermut de Nadal amb música en directe, a l’Arbreda, organitzat per l’entitat Les Folloneres, segons ha informat l’Ajuntament. El divendres 24 de desembre hi haurà la Festa del Tió a l’Arbreda Municipal, a les 10.30 h amb el taller de pals, i a les 11.30 h amb animació de Fefe i Cia. i cagada del Tió. Com és tradició, el dia de Nadal, 25 de desembre, es durà a terme a la Nau dels 50 metres la Gran Quina Nadalenca del Palamós CF.

Així mateix, els dies 27, 28 i 29 de desembre, també a la Nau dels 50 metres, es farà el parc infantil «Nadal Jove» amb tallers, jocs i diferents atraccions per a infants i joves, organitzat pel departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós.

El diumenge 2 de gener el passeig del Mar acollirà, a partir de les 12 h, l’Hora del Conte de Nadal a l’escenari fix, i el Carter Reial. A la tarda, s’iniciarà el Campament dels Patges i Carters Reials al voltant de la plaça de l’Església, i atraccions i tallers infantils a l’estenedor de xarxes. A les 18 h, al Teatre La Gorga tindrà lloc el Concert d’Any Nou amb la Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà. L’endemà dilluns 3 de gener, al matí seguiran les atraccions i tallers infantils a l’estenedor de xarxes, i a la tarda s’hi afegirà també el recorregut contemplatiu i ple de màgia del Campament dels Patges i Carters Reials. El 5 de gener Palamós celebrarà l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient, enguany amb un nou format molt més visual on les llums i la música faran que l’espera de l’arribada de Ses Majestats sigui un moment molt especial.