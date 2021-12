Pals ja té a punt la seva programació de Nadal amb moltes activitats i en les que no podia fallar el seu tradicional pessebre vinent que té al seu darrere una llarga trajectòria. La campanya nadalenca s’ha batejat amb el títol «Nadal a Pals, l’has de viure» i per aquest motiu s’ha portat a terme una destacada difusió de totes les activitats que es portaran a terme fins a la festivitat de Reis.

L’encesa de llums va donar el tret de sortida el dia 10 de desembre amb un acte que va incloure un espectacle de circ. L’espai escollit va ser el pati de Ca la Pruna. Una de les activitats centrals d’aquests dies serà demà amb l’acte «Nadal al carrer». Durant tota la jornada els visitants trobaran al carrer Enginyer Algarra i rodalies una àmplia representació del comerç de Pals i les associacions del municipi participants oferint els seus serveis i productes i tot plegat amenitzat amb música, tallers i activitats de caràcter infantil i familiar. La jornada es portarà a terme de les 10 del matí a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a les 8 del vespre.

Així mateix, a 2/4 de 9 de la nit a i a l’església de Sant Pere de Pals tindrà lloc el concert de Nadal amb la Coral Mestre Sirés que, a més, anirà a benefici de la Marató de TV3. Per dilluns dia 20 s’ha programat una sessió del club de lectura a la biblioteca municipal.

El dia 24 i avançada a les 8 del vespre se celebrarà la tradicional missa del Gall que també es farà a l’església de Sant Pere. Els dies de Nadal i Sant Esteve hi haurà l’esperada representació del pessebre vinent. Organitzat per l’Associació Pessebre Vivent de Pals les representacions de les diferents escenes es podran veure al recinte gòtic des de les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre.

El dia 30 serà el torn dels més petits amb la celebració del Nadal Menut al pavelló d’esports. De les 10 del matí a la 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda els nens i nenes podran participar en tallers infantils, inflables i jocs gegants. El preu és de 3 euros per a la mitja jornada i 5 euros tot el dia. Per començar el nou any s’han programat dues representacions més del pessebre vivent. Seran els dies 1 i 2 de gener també al recinte gòtic i amb el mateix horari de 6 de la tarda a les 8 del vespre. El dia 2 coincidirà amb la visita del patge reial que serà a l’Ajuntament i que donarà pas tres dies més tard a la cavalcada que es farà a partir de les 6 de la tarda amb sortida des del carrer Enginyer Algarra mentre que la recepció es farà a la plaça Catalunya.

Durant aquesta campanya nadalenca també s’ha convocat un concurs de postals de Nadal amb el sorteig de diferents obsequis i una escape room exterior que es disputarà pels carrers del nucli antic.