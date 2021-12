Els àpats de les festes de Nadal formen part d’una de les tradicions més importants. Existeixen plats que s’han convertit en bàsics i que tenen un gran protagonisme. Però també podem innovar per sorprendre els nostres convidats. La Federació Avícola Catalana ens proposa algunes receptes amb avariam per fer uns plats tradicionals i propostes clàssiques molt fàcils de preparar a casa.

En aquest sentit ens expliquen des de la federació que si «hi ha una vianda que no ha faltat mai als àpats dels dies més assenyalats, tant de la nostra cultura gastronòmica com d’altres d’arreu del món, són les aus. Els grans xefs les han servit als grans banquets, reservant-les per al punt culminant de l’àpat, i les han incorporat a l’alta gastronomia amb elaboracions mítiques». Cuinar una peça d’aviram porta al darrere tot un ritual i una preparació. Però això no ens ha de frenar a l’hora de preparar un plat a casa per sorprendre als nostres comensals. La cuina de les grans ocasions bé es mereix uns plats també especials. Des de la federació ens aconsellen una sèrie de plats que reuneixen tots els ingredients indispensables per fer un bon àpat de Nadal, Cap d’Any o Reis.

Darrere un plat amb aviram sempre hi ha un ritual i una preparació especial. En aquest sentit, des de la federació expliquen que «en la cuina de les grans ocasions, l’aviram és la vianda que guanya en versatilitat i vistositat i que ens permet elaborar plats sumptuosos i saborosos amb una carn lleugera al paladar, que té l’avantatge de ser molt digestible». Són propostes de preparacions amb aus criades pels «nostres avicultors, que trobareu fàcilment al mercat o al vostre establiment de confiança, o que podeu encomanar. Es tracta de receptes tradicionals i plats clàssics fets amb ingredients naturals, que us permetran donar un toc de sofisticació als vostres àpats i sorprendre els comensals més exigents», remarquen.

Així algunes de les idees que poden tenir en compte de cara a aquestes festes per portar a les nostres taules són: el capó farcit, la pularda amb salsa suprema, les guatlles en sarcòfag o en cistell, el gall dindi rostit amb castanyes i la pintada a la catalana. Tots aquests plats necessiten una preparació específica per a cada cas però no son gens complicat de fer en qualsevol cuina de les nostres llars. Des de la federació consideren que aquest és un costum ancestral que «ha sobreviscut al pas del temps i als canvis en l’estil de vida. Cuinar una au de manera especial, presentar-la a taula i servir-la és part del ritual de la celebració amb família i amics».

La Federació Avícola Catalana té més de 40 anys de vida i 300 socis. Una de les seves funcions és la representació del sector avícola davant l’Administració i davant la societat, així com també promoure i defensar la formació de producció seguint els estàndards de qualitat de la UE.