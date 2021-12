Resulta un personatge i una figura ben curiosa dins del pessebre i dins de les tradicions nadalenques. Un home ajupit i fent les seves necessitats a prop del lloc on va néixer el nen Jesús resulta si més no impactant. Fora de les nostres fronteres encara resulta més curiós i no tothom ho sap interpretar i entendre.

La figureta del caganer ha començat a projectar-se a l’exterior i cada vegada són més conegudes aquestes figuretes en part perquè s’han comercialitzat amb la forma de diferents personatges públics. A Girona, va ser l’enyorat i ja desaparegut pastisser de l’Argenteria, Fredi Faure el que va establir cada any una tradició: dedicar un caganer de xocolata al que considerava el personatge de l’any. La figura es va donar a conèixer més enllà de les comarques gironines i a vegades no va poder evitar la polèmica donat algun dels personatges que van quedar immortalitzats en forma de dolç.

Molta gent es desplaçava litúrgicament a l’establiment del barri vell per adquirir una de les figures de xocolata d’en Faure. La llista de personatges públics que van agafar forma com a caganer va ser llarguíssima: Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, José Luís Rodríguez Zapatero, José Maria Aznar, Montserrat Tura o Anna Pagans. Esportistes de la plantilla de futbol del Barça (com Messi, Ronaldinho o Eto’o) i alguns dels seus entrenadors, el tenista Rafa Nadal o el jugador de bàsquet Pau Gasol. Una iniciativa que només ha estat un dels puntals de referència del local.

Pel seu obrador van passar també personatges molt famosos que volien veure com treballava i volien adquirir en primera persona el seu caganer. Va ser el cas de l’extècnic del FC Barcelona, Louis van Gaal que un dia es va presentar per sorpresa a l’establiment de Faure per adquirir diversos caganers.

La figura del caganer ocupa també moltes parades dels mercats de Nadal dedicades a la venda de productes nadalencs. Fins i tot hi ha autèntics col·leccionistes que no deixen passar sempre l’oportunitat d’anar adquirint peces. També des de fa unes setmanes a la ciutat de Girona hi ha una botiga especialitzada en figures del caganer. Es tracta de l’establiment de l’empresa empordanesa Gaganer.com que ofereix fins a 600 figures que desperten molta admiració. La seva col·lecció està integrada també per personatges públics que formen part de la societat actual.

Els primets caganers es van trobar a finals del segle XVII

El caganer és una figura típica en tots els pessebres de Catalunya i el País Valencià. Representa a un pagès que vestit amb camisa blanca, faixa i barretina (i originàriament amb una pipa a la boca), es mostra ajupit i amagat fent les seves necessitats fisiològiques a l’aire lliure. Encara que té seguidors i detractors a parts iguals, la veritat és que aquest personatge segons la tradició simbolitza el retorn a la terra del que és de la terra i representa salut, prosperitat i felicitat per a l’any següent. Actualment, no hi ha pessebre, sigui públic o privat, de petit o grans dimensions, a l’interior a l’exterior, que no incorpori aquesta emblemàtica figura que forma part de les tradicions nadalenques.

Tot i no existir consens del moment de la seva aparició, es va trobar ja a la fi del segle XVII en un relleu de marbre anomenat «La Verge i la Muntanya de Montserrat». Bé sigui aquest el seu origen veritable o altres que al·leguen ja l’existència d’aquest personatge uns segles abans, esculpit en rajoles o pedra, la veritat és que la seva aparició és més antiga del que sembla.

Ara, podem trobar moltes variacions del Caganer amb cara de diferents personatges famosos com a esportistes, polítics o cantants.

Fins i tot hi ha dones i nens. Ningú s’escapa de veure’s transformat en una figura de caganer en diferents formes.

En els darrers anys, un altre personatge molt similar s’ha «colat» a totes les llars. És l’anomenat «Pixaner», una figura sorgida per a fer una mica de competència a aquesta figura tan

entranyable del pessebre. Ja veurem si ho aconsegueix