És la gran pregunta per a molts i està envoltada des de fa segles per la màgia. I és que el que està molt clar que els Reis d’Orient són màgics i arriben sempre puntualment la nit del 5 al 6 encara que hi hagi pandèmies o qualsevol desastre natural. El que està clar és que aquest any es recupera una certa normalitat i tornaran les cavalcades. Si bé no es podran fer com abans, sí que es pot assegurar a tots els nens i nenes que els Reis tornaran a venir. Els tres emissaris diuen que venen d’Orient, però sabem realment qui eren els Reis Mags? Què hi ha de mite i de realitat respecte a ells?

Si ens fixem estrictament en la bíblia i en els versicles en els quals s’hi fa referència a ells, no podem assegurar ni que fossin Reis, ni que fossin tres. I és que diu textualment Sant Mateu, en els seus versicles en què parla del naixement de Jesús: «després d’haver nascut Jesús a Betlem de Judea, en el temps del Rei Herodes, uns mags d’orient es van presentar a Jerusalem dient: on és el que ha nascut, el rei dels Jueus? Perquè hem vist la seva estrella i venim a adorar-lo». Per tant, d’on es va deduir que eren 3? El primer lloc a on es parla del número tres, és al Líber Pontificalis, un llibre del s. IX que recull històries i llegendes cristianes. Potser prové del fet en què en regalar or, encens i mirra, i no especificant-se res més, es va deduir que hi havia una persona per regal, o tanmateix, es va determinar així pel simbolisme d’aquest número per als cristians.

I els noms? D’on venen? Qui són?. Els noms Melcior (Melchior), Baltazar (Bithisarca) i Gaspar (Gathaspa) apareixen també en el Líber Pontificalis, encara que també es recollien ja aquests noms en l’Evangeli Armeni del s. IV.

Una altra gran pregunta: i eren reis? Tal com els coneixem ara, no. De fet, segons els historiadors, el terme mag s’usava en aquell temps per a referir-se a persones de cert poder, normalment relacionades amb el coneixement científic, com a astrònoms o aquells que en general tenien devoció per l’astrologia...pel que la teoria que fossin astròlegs, o astrofísics pot tenir molt de veritat. A més, en les primeres il·lustracions que es conserven dels personatges, no apareixen amb cap corona, objectes que no van aparèixer sobre els seus caps fins a segles més tard.

Tampoc es pot assegurar quins eren els seus orígens, però tot apunta al fet que els tres (si aquest era el número) provinguessin de Pèrsia, de l’Aràbia Fèlix, o Aràbia del sud. Per tant, la imatge del rei de rostre negre seria bastant improbable, i de fet no apareix en els textos o en les imatges fins a finals de l’edat mitjana, coincidint amb una intenció d’universalitzar el Cristianisme. Moment, en què els van decidir separar i fer que vinguessin respectivament d’Europa, Àsia i Àfrica. Tenint en compte tot això, i deduïnt que no se sap amb certesa d’on provenien exactament, ni el seu número, ni com van arribar fins a Betlem o què va ser el que els va guiar, sí és cert que la tradició ha arribat fins als nostres dies, i que continuarem recordant i celebrant cada dia 6 de gener el dia en què els Reis van adorar al nen.

No cal que ens trenquem el cap amb tantes preguntes perquè la tarda nit del pròxim 5 de gener ja no hi pensarem més i els nens i nenes tampoc. Quedaran entusiasmats amb la màgia de la il·lusió i els regals.