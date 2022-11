Uns 2.000 floristes catalans i de tot l'Estat han passat aquest diumenge per Mercabarna-flor per participar en les 38 Mercademostracions, on com cada any es donen a conèixer les tendències de decoració nadalenca. Enguany han guanyat pes les ornamentacions naturals i també els materials sostenibles i reciclables, com l'ús de led i espelmes en les il·luminacions, i prenen protagonisme les estrelles de totes les mides, materials i colors. Els majoristes detecten que la inflació està retraient la demanda dels floristes, més prudents de moment aquest any, però això es veu compensat pel món de la restauració, els restaurants i els hotels, i botigues que han tornat amb força després de la pandèmia.

Els ornaments naturals com ara branques, pinyes, cítrics liofilitzats, vesc o rams de flor fresca guanyen protagonisme per davant de la tradicional pointsètia, segons apunten les tendències que s'han vist aquest cap de setmana a la 38a edició del Mercademostracions. La cita, un imprescindible per a floristes i restauradors, és l'aparador que anticipa com es decoraran les cases, els espais públics, però també botigues, restaurants i hotels aquest Nadal.

Entre les novetats més apreciables d'aquesta edició hi ha la presència d'estrelles, de moltes mides, materials i colors. Són un clàssic del Nadal, però sembla que enguany tornen amb força i més varietat. Ho corrobora Daniel Santamaria, director creatiu de l’Escola Disseny Floral i Paisatgisme de Barcelona, que avui era un dels dos artistes florals que han fet demostracions personals per mostra les últimes tendències en corones, centres de taules, garlandes, rams i altres ornaments típics de l'època.

La sostenibilitat guanya pes

Com a tendència general, s'observa l'esforç per les decoracions més sostenibles. Materials reutilitzats, de quilòmetre zero, així com l'ús de llums led per a decoracions, o la recuperació de les espelmes (de tota mida i color), es van estabilitzant.

I això, malgrat que com reconeix la Michaela, una majorista de complements de floristeria, el fet que la Xina sigui el gran proveïdor no ho posa fàcil. "És un tema important, per descomptat. Tenim moltes coses de paper reciclat, ceràmica produïda a la UE, estrelles i altres productes fabricats per nosaltres, de fusta", explica.

El d'avui és "el dia més important de l'any", diu la responsable de Suport Floral, amb dos locals a Mercabarna-flor. No en va, prepara la cita des del juliol, i des de fa dues setmanes amb especial intensitat. L'anar i venir constant de gent, i les vendes que es concretaran avui o en forma d'encàrrec justifiquen l'esforç, assegura.

Comprar, agafar idees o passejar

A les Mercademostracions hi acudeixen floristes de tot Catalunya i també d'arreu de l'Estat. En total, es calcula que avui n'hi hauran passat uns 2.000. Ho fan per descobrir les darreres novetats de productes i de tècniques decoratives, sobretot de cara al Nadal però també amb un fi menys estacional com són, per exemple, els casaments. Alguns omplien ja avui la furgoneta amb elements decoratius i algunes plantes; altres tan sols agafaven idees per encarregar-ho les properes setmanes.

A més, entre els reclams que hi troben hi ha no només les botigues de majoristes sinó activitats, com el II Concurs Nacional d'Art Floral de Mercabarna-Flor, consistent entre altres a decorar un gegantí arbre de Nadal, i una mostra de joves dissenyadors florals basada en els rams i centres. Mercabarna-flor ha organitzat fins i tot un taller floral per a nens, que podien preparar així les seves pròpies garlandes per Nadal.

Aquest és "un moment" d'unió del sector", entre majoristes i floristes, però també obert a tot el públic, resumeix Santamaria, perquè coneguin que la floristeria i l'art floral "és tot un món".