Aquest dissabte és la nit de Nadal, quan es fa cagar el tió i comencen les celebracions de les festes, però el dia és molt llarg i dona per fer moltes coses. Aquí et deixem algunes idees per passar un gran dia fora de casa aquest dissabte.

Pastorets CAMPLLONG A les 19 h als jardins de l’Església, representació de l’obra «Els pastorets». Música CALDES DE MALAVELLA A les 21.30 h al Balneari Vichy Catalan, concert de versions acústiques a càrrec d’Andrés Redondo. CASTELLÓ D’EMPÚRIES A les 23.30 h a la Basílica de Santa Maria cant de la Sibil·la. FIGUERES A les 12 h a l’Església de Sant Pere, concert de Nadal amb les corals Estem d’Acords, INS Alexandre Deulofeu, Orfeó de la Jonquera, Montilivi i Polifònica de Figueres. GIRONA A les 11 h al Centre Cívic Sant Narcís, concert de Nadal. L’entrada gratuïta però se sol·licitarà una aportació per al banc d’aliments LA BISBAL D’EMPORDÀ A les 23 h a L’Alternativa, festa del Tió, amb la Indivendres Band i altres grups. PALAFRUGELL A partir de les 00 h, als Ametllers, XI Festa Caga Tió. Pistes de gel GIRONA Fins al 8 de gener al Palau de Fires. Una pista de gel natural de 800 m² -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, de 27 metres de llargada i amb 3 carrils. Horari del 24 de desembre: de 10 a 19 h. Dia 25: tancat. L’ESCALA A la plaça Catalunya. Pista de gel i parc d’aventura. Horaris: de dilluns a dijous de 16:00 a 21:00 i divendres, dissabtes i diumenges d’11:00 a 21:00 Pista de patinatge: 6 € els 30 minuts Tiquet del Parc d’Aventura: 5 € Pack pista de patinatge + parc d’aventura: 8 €. Fins al 8 de gener. OLOT La Plaça Major acull, fins al 8 de gener, la pista de gel. L’horari serà d’11 a 14 h i de 16 a 21 h. En el cas de les festivitats del 25 i 26 de desembre a més de l’1 i el 6 de gener al matí, la pista romandrà tancada. El preu d’accés a la pista és de 4 euros i, com cada any, hi haurà abonaments de 10 tiquets i la possibilitat de realitzar vals de regal. PLATJA D’ARO Fins al pròxim 8 de gener a la plaça dels Estanys, pista de gel real única, coberta per carpa, amb espectacular il·luminació, música, decoració nadalenca... Per a més informació: info@pistadegelplatjadaro.com Pessebres BANYOLES El Monestir de Sant Esteve acull un any més la mostra del 58è concurs de Pessebres de Banyoles, aquest any, amb trenta diorames inèdits i tres de monumentals. Es podrà visitar fins al 8 de gener. MONT-RAS La Sala Polivalent acull fins al 8 de gener la 19a Mostra de Pessebres i Diorames a Mont-ras. SANT FELIU DE PALLEROLS Fins al 15 de gener, itinerari pel poble amb 36 espais. Aquest any destaca un arbre gegant recobert amb més de 3.000 tsikuri gràcies a la participació d’una llarga llista de gent del poble. SANT GREGORI Pessebre de Can Roseta a Cartellà. Nous monuments i oficis artesans. Sense horaris amb reserva prèvia. Tel.: 972428347 - 629112891 SANT HILARI SACALM Fins al 15 de gener a Can Rovira, exposició de diorames a Can Rovira i a l’església parroquial.