Una de les tradicions més arrelades al territori per Nadal són les quines, un joc semblant al Bingo on els premis són paneres o petits regals i que solen organitzar associacions de cada poble. Girona és un territori molt ric en aquests jocs i per no perdre-us ni una de les Quines que es preparen, hem preparat aquesta agenda amb totes les quines que se celebren el dia de Sant Esteve:

ARBÚCIES A les 18 h al Poliesportiu de Can Delfí, quina del club bàsquet BÀSCARA A les 22 h al Pavelló municipal BESCANÓ A les 18 h al Pavelló d’esports CALDES DE MALAVELLA A les 19 h al Casino Municipal quina de la UE Caldes. CAMPLLONG A les 18 h al Pavelló municipal. CAMPRODON A les 22 h al Pavelló vell. CANET D’ADRI A les 18 h al Pavelló poliesportiu Aquestes son totes les quines que hi ha a les comarques gironines el dia de Nadal CASTELLÓ D’EMPÚRIES A les 18 h a la Sala polivalent. CORÇÀ A les 18 h a la Sala. CORNELLÀ DE TERRI A les 18 h al Pavelló. CRUÏLLES A les 18.30 h a la Sala. FONTCOBERTA A les 18 h al Pavelló. GIRONA A les 18 h al Centre Cívic Sant Narcís. A les 18 h al Local social de Montjuïc. A les 18 h al pavelló esportiu Montfalgars. A les 19 h a l’Escola Taialà. HOSTALRIC A les 18 h al Pavelló. L’ESCALA A les 18 h al Centre Cultural Xavier Vilanova LLAGOSTERA A les 18 h al Casino. LLERS A les 19 h al Pavelló Municipal. MAÇANET DE LA SELVA A les 18 h al Pavelló Municipal PALAFRUGELL A les 18 h al Centre Fraternal PALAU SAVERDERA A les 18 h al Centre Cívic. PERALADA A les 20 h al Pavelló Municipal. PORQUERES A les 17.30 h a Can Carreres. QUART A les 19 h al Local Social SANT GREGORI A les 18 h al Pavelló SANT JULIÀ DE RAMIS A les 18 h al Centre Cívic. TORROELLA DE MONTGRÍ A les 18 h Escola Guillem de Montgrí. VIDRERES A les 18 h al Casino la Unió VILABLAREIX A les 18 h al Pavelló VILADAMAT A les 18 h al Local Social.