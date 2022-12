Aquest cap de setmana diem adeu al 2022 i donem la benvinguda al 2023. Per fer-ho de la forma més entretinguda possible, us portem diferents plans per passar un gran dia fora de casa a les comarques gironines.

Circ de Nadal sobre aigua al pavelló de Fontajau Divendres 30, 16.30 h i 19.30 h Un total de 25 artistes de 8 països oferiran 12 atraccions en un espectacle que està concebut especialment per aquestes festes a Girona, i comptarà amb mims, acròbates, funàmbuls, equilibristes i diversos números aeris. Gran Quina de Bescanó Diumenge 1, 18 h Els clubs de bàsquet, patinatge i futbol de Bescanó s’ajunten anualment per organitzar la quina més multitudinària de Catalunya, que pot arribar a congregar fins a 2.000 persones. Després de les quines del 25, 26 i 28 de desembre, encara hi haurà dues oportunitats més l’1 i 6 de gener. A més, arreu del territori se celebren diverses quines. Valsos i danses a l'Auditori de Girona Divendres 30, 19h L’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, portarà a la sala gran de l’Auditori de Girona tota l’energia dels valsos i polques de la família Strauss i de la música popular centreeuropea. El recital comptarà també amb la soprano Marga Cloquell. La Sant Silvestre a Girona Dissabte 31, 17 h Girona no es perd la cita amb l'última cursa de l'any. La tradicional Sant Cilvestre arriba enguany a la seva 17a edició. La sortida serà a les 5 de la tarda des de Fontajau per a la Minicursa, i a les 6, per la cursa Sant Silvestre. Descobreix com afectarà a la circulació de Girona la cursa de Sant Silvestre A més, altres ciutats com Blanes, Cadaqués, Camprodon, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Joan de les Abadesses o Torroella de Montgrí també celebra la tradicional cursa de fi d'any. Pista de gel a Girona Divendres 30, dissabte 31 i diumenge 1 Una pista de gel natural de 800 m² -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, de 27 metres de llargada i amb 3 carrils. Els clàssics Pastorets al Teatre Municipal de Banyoles Divendres 30, 18h Aquest any Els Pastorets de Banyoles amb més força, i alguna novetat, per emocionar tota la família. Orquestra, cor, actrius i actors es fusionen per reinterpretar la tradició nadalenca. El ballet del trencanous al Teatre Principal d'Olot Divendres 30, 20 h El clàssic ballet nadalenc de Txaikovski arriba a Olot interpretat per més de quaranta artistes de catorze nacionalitats diferents en una producció del Ballet de Barcelona amb coreografies de Marta Bustamante, Chase Johnsey i Jordi Rubio. Festa de Cap d'Any amb Di-Versiones a Sant Antoni de Calonge Diumenge 1, 00.30 h Després de dos anys d'aturada obligada per la pandèmia, torna la festa de Cap d'Any més emblemàtica del Baix Empordà a Sant Antoni de Calonge. El pavelló acollirà la festa "Brilli Brilli" amb l'Orquestra Di-Versiones i Dj Surda, tot organitzat per la UE Calonge. Campanades pirotècniques a Roses Diumenge 1, 00 h A l’Espigó de la platja de la Punta de Roses, acomiadaran l'any amb unes campanades pirotècniques i focs artificials. Tot seguit, a la plaça Frederic Rahola, Festa de Cap d’Any, amb Banda Neon i Adrià Giner DJ. Festa de Cap d'Any a l'envelat de la platja de Tossa Diumenge 1, 00.30 h Tossa celebra a l’Envelat de la platja Gran, la Festa de Cap d’Any, amb música de dj’s locals. A partir de les 02.00, actuació del grup de versions La Loca Histeria. I a continuació, música amb els Dj FoQ. En finalitzar hi haurà xocolata amb melindros per a tothom. Primer bany de l'any a Sant Feliu de Guíxols Diumenge 1, 13 h A partir de la 1 del migdia, com és tradició, el club aquàtic Xaloc convida tothom a rebre el primer dia de l’any amb una remullada a la platja de Sant Feliu de Guíxols, a la zona de davant de l’Ajuntament. Les inscripcions es faran a partir de les 12.30.