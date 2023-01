Qui diu que el primer dia de l'any és per estar a casa passant la ressaca? Si el que tens ganes és de passar un gran dia i estrenar l'any de la millor manera, et deixem unes propostes per divertir-te en aquest dia tan especial.

Quines Consulta totes les quines que se celebren a les comarques gironines durant el dia 1 de gener en aquest enllaç. Aquestes son les quines que hi ha a les comarques gironines el 31 de desembre i l'1 de gener Pastorets LA CELLERA DE TER A les 19.00, al Teatre, representació d’Els pastorets de la Cellera, 116 anys. SANT FELIU DE GUÍXOLS A les 18.00, al Teatre auditori municipal Narcís Masferrer, representació d’Els Pastorets, L’estel de Natzaret. Pessebres vivents BÀSCARA A les 19.00, al nucli antic i la riba del riu Fluvià, pessebre vivent. BRUNYOLA A les 19.00, als voltants del castell, 41a edició del pessebre vivent. CASTELL D’ARO A les 19.00, al nucli antic i vall de la Coma, 63a edició del pessebre vivent. JOANETES A les 18.00, als voltants de l’església, pessebre vivent. LLERS A les 18.00 i 19.00, al recinte Can Casagran, XXVII Pessebre vivent. MAÇANET DE LA SELVA A les 18.30, 19.00, 19.30 i 20.00, al bosc de Can Garriga, 39è Pessebre vivent. PALS De 18.00 a 20.00, al recinte gòtic, pessebre vivent. PERALADA A les 19.00, al Centre històric, 39è Pessebre vivent. SANT MARTÍ DE LLÉMENA A les 18.30, als entorns de l’Església, 58è Pessebre vivent. Música CADAQUÉS A partir de les 7.00, al Far del Cap de Creus, XXXIII Aplec del Sol Ixent, ballada de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. EL PORT DE LA SELVA A les 13.00, al Moll d’en Balleu, audició de tres sardanes amb la Vila de la Jonquera. L’ESCALA A les 7.00, a la Torre de Montgó, Aplec de Sol Ixent. Ballada de sardanes amb el Foment del Montgrí, hi haurà xocolatada. TOSSA DE MAR A les 17.30, al cinema Montserrat, 23è Concert de Cap d’Any amb La Principal de la Bisbal. El primer bany de l’any, a la platja de Sant Feliu A partir de la 1 del migdia, com és tradició, el club aquàtic Xaloc convida tothom a rebre el primer dia de l’any amb una remullada a la platja de Sant Feliu de Guíxols, a la zona de davant de l’Ajuntament. Les inscripcions es faran a partir de les 12.30.