Cinc mercats de Nadal per una escapada al sud de França
Ciutats monumentals, llums, música, olors de canyella i vi calent
Joan Soler
Els mercats de Nadal del sud de França s'han consolidat com un dels plans preferits per a molts catalans quan arriba l'hivern. A poca de distància amb cotxe des de l'Empordà, es troben ciutats monumentals com Avinyó, llums, música, olors de canyella i vi calent, ambient nadalenc com a Barcarès, i sobretot molta vida de carrer a les places de Tolosa, Montpeller o Niça.
Avinyó: Nadal amb aroma de Provença
Avinyó, l'antiga ciutat papal, s'omple d'ambient nadalenc entre muralles, places i carrers empedrats, amb un mercat de Nadal que es concentra al voltant del centre històric, sobretot a la plaça de l'Horloge i als entorns del Palau dels Papes. Entre les parades hi destaquen l'artesania provençal, els productes típics i els santons, les figures tradicionals del pessebre, a més de crèches, concerts i animacions de carrer per a totes les edats. Un pla ideal és combinar la visita al Palau dels Papes i al pont d'Avinyó amb un passeig pausat pel centre emmurallat i aturades al mercat. Tot plegat fa d'Avinyó una destinació perfecta per a qui busca un Nadal tradicional en un entorn històric i molt cuidat. Més informació aquí.
Montpeller: Les Hivernales i esperit jove
Montpeller combina el caràcter històric del seu centre amb una atmosfera jove i mediterrània, i el seu mercat nadalenc, Les Hivernales, reuneix artesans, productors i paradistes en espais cèntrics com el Promenade du Peyrou o l’Esplanade Charles de Gaulle. El visitant hi pot trobar artesania i productes locals d’Occitània, vins, cervesa artesana, formatges i pastisseria típica, amb una oferta molt viva de bars i restaurants a pocs metres del mercat. Un pla habitual és arribar al migdia, dinar al centre històric, dedicar la tarda a les compres a Les Hivernales i als carrers comercials, i acabar el dia amb tapes franceses i ambient en terrasses i locals del nucli antic. Montpeller és ideal per a una escapada curta i per a qui busca un Nadal amb un marcat ambient jove i urbà. Més informació aquí.
Tolosa: Nadal a la Place du Capitole
Tolosa és una de les capitals del Nadal al sud de França, amb un gran mercat nadalenc a la icònica plaça del Capitole, al cor del centre històric. L’esplanada s’omple de casetes de fusta d’artesania i decoració de Nadal, productes gastronòmics típics d’Occitània com foie gras, formatges, embotits i dolços, i un decorat de llums que transforma l’ajuntament i la plaça en un autèntic escenari de postal, amb atraccions i activitats pensades per a les criatures. Un pla ideal és fer un passeig pel centre històric, visitar la basílica de Saint-Sernin i dedicar la tarda-vespre a la plaça del Capitole, amb parada obligada al mercat de Nadal, per acabar amb un sopar en un bistró local i, l’endemà, unes últimes compres abans de tornar. Tot plegat fa de Tolosa una opció perfecta per a qui busca un gran mercat urbà, ambient animat i bona gastronomia. Més informació aquí.
Niça: mercat de Nadal entre el mar i les palmeres
Niça ofereix una imatge sorprenent per Nadal, amb llums, nòria i casetes de fusta a pocs metres del Mediterrani, concentrades al Village de Noël de la plaça Masséna i els Jardins Albert I a tocar de la Promenade des Anglais. El mercat destaca per un autèntic poble de Nadal amb paradetes de menjar, artesania i regals, una gran nòria amb vistes al mar, decoracions lluminoses molt fotogèniques i activitats pensades tant per a famílies com per a qui busca un Nadal diferent. Un pla rodó passa per un passeig inicial per la Promenade des Anglais, la visita al barri vell i al mercat de Cours Saleya, i una tarda-vespre al Village de Noël amb volta a la nòria i degustació de productes locals. Des d’allà, es poden fer excursions a pobles propers com Èze, Antibes o Cannes, convertint Niça en una aposta segura per a qui vol un Nadal al Mediterrani, amb clima suau i molt d’ambient. Més informació aquí.
El Barcarès: menys "autèntic", però més nadalenc i proper
Després d'unes setmanes on semblava clar que aquest any no se celebraria, aquest Nadal El Bacarès tornarà a ser un poble temàtic ple de llums, atraccions, pista de gel, espectacles i mercat gastronòmic i artesanal que atreia milers de visitants entre novembre i gener, molts dels quals empordanesos i gironins. Hi haurà una gran nòria de 48 metres, una pista de gel, un Pare Noel gegant de 18 metres, animacions amb realitat augmentada i una gran àrea gastronòmica envoltada de casetes de fusta. "Al Barcarès no podem fer les coses a mitges. O no es fan, o es fan en gran", ha declarat l'alcalde Alain Ferrand a L'Indépendant.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra