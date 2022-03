Recordant Quimet Casassas Llagostera

Industrial frigorista, gran empresari i amic

Ahir al vespre vaig saber que ens havia deixat el senyor Quimet Casassas i que s’havia celebrat la cerimònia. Al moment el meu pensament va retrocedir 60 anys enrere, quan vam fer els Salons i a casa varen contactar amb el senyor Josep Sin Martel, que tenia un petit taller al costat del cine Orient i venia unes neveres de la marca Raid (Refrigeración Automática Industrial Doméstica) que en aquell temps va fer furor al món de l’hostaleria, fins i tot una de les portes tenia congelador.

En Quimet hi treballava d’aprenent doncs havia hagut de deixar els estudis als 14 anys per posar-se a treballar. Era tan trempat que en poc temps va passar a ser la mà dreta del del senyor Sin. Com que la empresa creixia, llavors hi va fer entrar en Víctor, el seu germà petit. El record és que a casa tots parlaven dels dos germans, eren uns grans professionals i molt treballadors; jo era molt jove.

L’empresa creixia i van obrir un taller on ara hi l’escola de adults, a Sant Joan Baptista de la Salle. Llavors li oferiren l’empresa i amb el seu germà Víctor va néixer Refrica, i amb gran esforç empresarial de renovació es traslladaren a Fornells de la Selva. Quan arriben les jubilacions, dos fills del Víctor i un d’en Quim hi treballen, i la filla, la Carmen, és gerent de Frillemena, que pertany al grup refrigeració Casassas. Precisament parlant per Messenger va dir que li demanaria si em recordava; i tant que sí, em va dir.

En Quimet ha estat un exemple d’empresari juntament amb en Víctor, però també un gran pare, els dos fills porten els noms dels seus progenitors, i sentia un gran amor per la família. Quin greu, degut al traspàs inesperat no hem pogut continuar recordant.

Descansi en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

BANYOLES

CARMELITA TURRÓ TERRADELLAS

Era vídua d’Ildefons Curto Mitjà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BLANES

ANTONIO JIMÉNEZ DOÑA

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Ramona Rodríguez Alonso. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

CAMALLERA

MARIA NOGUÉ CODINACH

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Fermí Reverter Arnató. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Camallera.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

PERE CASADEVALL PORTELL

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Mercedes Fontclará Genís i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

WILELMINA DELESTAL MARTÍNEZ

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Olmedo Izquierdo i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

FIGUERES

ANICET QUINTANA CABAÑÓ

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Argerich Ginebrosa i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui a les 10 del matí, a l’església parroquial de la Immaculada de Figueres.

MARIA FARREROS CLÁ

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Rafael Sánchez Marcos i tenia tres filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

JACINTO LÓPEZ MARTÍNEZ

Ha mort als 59 anys. Era casat amb Maria Teresa González i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Empordanesa Àltima de Figueres.

GIRONA

FELICITAT DURAN ALSINA

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joaquim Berenguer Fabrellas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

ROSA GIRBAL JOU

Ha mort als 96 anys. Era casada amb Eladio Domingo Velasquez Pasamar. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

HOSTALRIC

FRANCISCO GARRIDO CHAVES

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Ana Merinas Montero. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria dels Socors d’Hostalric.

OLOT

NARCISA GRABOLOSA LLORENS

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Miquel Ventolà Ribas i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.

MARIA ESPONA CLOTA

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Solé Jordà i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

PALAMÓS

JOSEP MARIA MASSANEDA FONTANELLA

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Victòria Clares Vigo. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

MARIA BAUTISTA SASANEDAS

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Ventura González Peral i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia religiosa se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.