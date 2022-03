Exbotiguera del Barri Vell i veïna

Ahir a la tarda em comunicaven la mort de la Rosa. Potser el nom a molts no us dirà res, però tenia la bodega que hi havia al davant la Granja, o sigui que érem dues botigues, una enfront de l’altra. Era casada en primeres núpcies amb Josep Ribot, que va morir fa molts anys, ho recordo perquè sols he anat a dos casaments, sempre treballàvem.

Era una amiga d’infantesa del carrer. Anava amb uns meus oncles, ell era metge a l’arribar truquen al telèfon diu me’n vaig, el pare d’una infermera li havia passat quelcom, i era ell, el senyor Ribot. Tenien dues nenes, la Pilar i la Mª Àngels. La Pilar ha treballat al Trueta fins la jubilació, és el darrer lloc on ens vam veure.

La Rosa va treballar dur després, sense el marit: inundacions, el turisme que vàrem viure l’època daurada, on a Girona quedàvem plens i treballàvem totes les botigues. Tenia molt bona clientela i eren moltes les veïnes que a vegades a la tarda li feien companyia. Un temps després es va casar amb el senyor Domingo, va deixar la bodega, on hi va anar una botiga de música Harmonia Mundi, que nosaltres encara la vàrem conèixer, i després Pere Quera. La Rosa i en Domingo han sigut avis i besavis i han fet plegats el camí de vida.

Ahir li varen dir adéu a la Parròquia del Mercadal, on de ben segur s’hi aplegaren amics i botiguers per fer costat al marit, filles, néts i besnéts en aquests moments tan especials de dir adeu a la vida.

Descansi en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Morade Girona

BANYOLES

CARMELITA TURRÓ TERRADELLAS

Era vídua d’Ildefons Curto Mitjà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a Santa Maria dels Turers de Banyoles.

JOAQUIM DARANAS SALVÓ

Ha mort als 40 anys. Era casat amb Anna Peco Pi. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BATET DE LA SERRA

JORDI BASSOLS CAPDEVILA

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Dolors Grau Pardàs i tenia un fill. Residia a Batet de la Serra. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Batet de la Serra.

BLANES

ANTONIO JIMÉNEZ DOÑA

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Ramona Rodríguez Alonso. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

JULIO GARCÍA RAMÍREZ

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Pilar Camacho Zamora. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

CARMEN LÓPEZ LÓPEZ

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Antonio Machado i tenia tres filles. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

GIRONA

MARIANA SEGURA AVELLANEDA

Ha mort als 95 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

VICTÒRIA RIERA RUAIX

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Mascort Busquets. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

LA TALLADA D’EMPORDÀ

JOSEP BLANCH TARRATS

Ha mort als als 56 anys. Era solter. Residia a la Tallada d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

LLAMBILLES

EDUARDA MARTÍN FERNÁNDEZ

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Rafael Palancar Moreno. Residia a Llambilles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

PALAFRUGELL

MARIA POU BARGALLÓ

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jaume Fonquerna Boix. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

ROSES

JUANA REY FERNÁNDEZ

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Diego Tena Sánchez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori de Roses.

VILAJUÏGA

RAÜL BONATERRA SOT

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Rosa Danés Selga. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Vilajuïga.