Jaume Arovitx i Vila

En Jaume Arovitx ens va deixar el dia 9 de març de 2022, a l’edat de 74 anys, víctima d’una llarga malaltia. Dels 18 o 20 companys de la primera comunió i de la comunió solemne en falten 7 que són els següents: Carme Roure i Negre de Can Garatge, Anna Maria Font i Pol de Can Xico, Joan Pujol i Carreras de Can Salló, Salvador Johé i Colomer de Can Xacas de Dalt, Miquel Bassa i Rodríguez de Can Allaurons, Joan Horta i Fullà de Can Pons de Dalt i l’esmentat Jaume Arovitx i Vila de Can Segarra.

Era natural de l’hostal Can Segarra de Brunyola. Al casar-se s’establí definitivament a Amer, on construí un restaurant amb dormitoris i una piscina als afores d’Amer a prop de la cruïlla de la Fonter, anomenat Resaurant Sant Marçal que regentava amb la seva família.

En la penúltima vegada que ens vam trobar, el trobo al Castell de Brunyola fent una exposició de talla de fusta, amb motiu de la Festa Major. Era un manetes, a més de la bona cuina feia de paleta autodidacta, fent vertaderes obres d’art.

Ha deixat la dona, M. Teresa Güell i Arnau, fills (+) Santi i Fanny i net, Biel.

La missa per la seva ànima es va celebrar a l’església de Santa Maria d’Amer, plena de gom a gom, el dia 11 de març de 2022.

Amic Jaume, E.P. D.

Jaume Vilà

CANET D’ADRI

FRANCISCO GARIN MONTAÑES

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Trinitat Gil Albesa. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.

FIGUERES

JOANA BRAMON FRIGOLA

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joaquim Fort de Ribot i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GIRONA

MARIA CARME OLIVER JUBERO

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Girbal Trobat. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

JULIA MARTIL MORILLAS

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Gaspar Martil García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Vila-roja de Girona.

ROGELI GASULL VILÀ

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Font Bou. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.