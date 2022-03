A reveure, Maria de Can Jordà

Ex-botiguera del Barri Vell

Dimarts, la veu de la Montse em donava la notícia: «La mare ens ha deixat». Sabeu què representa per a mi aquest degoteig constant de veïns, de botiguers i amics. Evidentment quan són persones que m’han vist créixer i jo a ells els he conegut de petita o adolescent els vincles superen les paraules i els sentiments.

Parlar de la Maria de Can Jordà ens portaria a omplir tantes pàgines com diaris han venut ella i en Josep, el seu marit, al cel sia. Els orígens de la botiga es remunten al 1892, quan el senyor Emili Oliveras, successor del senyor Jordà, que fou qui inicià el negoci, va mantenir la papereria. D’ajudant tenien el seu nebot, en Josep Oliveras. Ell i la senyora Paca no van tenir fils, en Josep el tenien com un fill des de petit. A la mort va heretar la botiga, es va casar i va quedar vídua.

La senyora Maria estava casada amb un senyor que feien mercats de plàstics. Van tenir dos fills, en Ramon i la Montse. Un dia al matí va trobar el seu marit mort d’un atac de cor. Tenia els nens petits, però la Maria era una persona tan oberta, treballava per tirar els nens endavant. Es varen conèixer amb en Josep i varen casar-se, passant a formar una entranyable i bonica família.

Amb l’empenta de la Maria varen afegir llibres, material escolar i també la venta de diaris. Molta gent els anava a comprar. Varen tenir sort de l’època del Conservatori de Música Isaac Albéniz sota les voltes d’en Rosés, eren centenars les mainades que omplien aquell barri.

La senyora Maria era una icona, allà hi tenia parada tota la gent del barri; ella sempre feia per un, anava a fer bunyols a les cases. Però la vida no perdona. Fa uns anys va perdre en Josep, al final ve la jubilació, ella va aguantar fins esgotar l’últim bri d’aquell indret; una caiguda va fer que deixés el barri.

Amb la Maria hi he tingut contacte per telèfon, ha estat ingressada. En Ramon va anar a viure a Caldes amb la condició de veure-la al plegar; amb la Montse sortien cada cap de setmana. M’ha obsequiat amb una foto de fa 8 dies, maca com sempre. Ha marxat amb una pau, deia la Montse, i amb els fills al costat.

Avui li diran adéu en una cerimònia al Tanatori Mémora de Girona a un quart de cinc de la tarda.

Descansi en pau.

M. Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

CALDES DE MALAVELLA

LLUÍS DOMINGO RAMIONET

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Teresa Gubau Julià. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Caldes de Malavella.

CALELLA DE PALAFRUGELL

LLUÍS PARERAS PASCUAL

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Pepi Ferrón Salvador. Residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Calella de Palafrugell.

GIRONA

MARIA ROCA BAYÉS

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Oliveras Fusellas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

CARLES GRI ESTEVE

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Àngels Solé Vidal. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

JOSEP CULLELL MONTANER

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Consol Anglada i Cotcho. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tantori Mémora de Girona.

JOAQUIM CARRERAS PERRAMON

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Dolors Forasté Soldevila. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tantori Mémora de Girona.

CONCEPCIÓ COSTA TORRÓ

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Narcís Comadira Bosacoma. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

VICENTE CAMPS MARTÍNEZ

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Noguera Juste. Residia a la Bisbal d’Empordà.

LLORET DE MAR

SANTOS MARTÍN BERNAL

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Carmen Lloveras Vehils. Residia a Lloret de Mar.

SALT

LOURDES JUANHUIX MANAU

Ha mort als 72 anys. La seva parella, Miguel Benfield Lescano. Residia a Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

MONTSERRAT JUANHUIX PUNTÍ

Ha mort als 41 anys. Era casada amb Roman Voloshyn Masowita. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VILABLAREIX

JOAN VALLS MALLORQUÍ

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Boschdemont Ribot. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilablareix.

VULPELLAC

ALFONSO PLAJA CANER

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Janoher Cané. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al cementiri de Vulpellac.