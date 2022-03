Carmen Sureda Gomis

Exveïna del Barri Vell de Girona i amiga

Avui el dia és trist, el temps no ajuda i les notícies menys: acabo de saber que ens ha deixat la Carmen, una dels dotze fills del reconegut Dr. Joan Sureda, que havien viscut tota la família allà on hi va haver els Salons de la Granja Mora. O sigui que els nostres pares els varen conèixer de petits i nosaltres de grans, com queda recollit en el meu primer llibre La Girona que jo estimo, amb imatges fins i tot cedides per ells.

La Carmen, que no va tenir fills, i la seva germana Antònia havien tingut la reconeguda cafeteria JUMAR, amb en Martí el germà petit dels Sureda. No fa massa ens va deixar en Joan, que era el número sis i havia estat un dels fundadors del grup Terra Endins d’havaneres. Tots els germans han estat vinculats amb diferent estaments de la ciutat, el Col·legi d’Arquitectes, l’estanc de Sant Narcís... Han estat una germandat molt estimada i a nosaltres ens apreciaven molt pel record que sempre hem tingut de tots ells, a part de clients.

Carmen, sé que et reuniràs amb gent molt estimada, el teu marit, pares i algun germà. Avui he parlat amb la teva germana Dolors i m’he trobat amb la sorpresa que el teu cosí Jordi ens va deixar fa dos mesos. Sempre tindré la imatge que la nostra mare ens explicava de tota la germandat asseguts al balcó, amb les cametes penjant, rossos com un fil d’or i els ulls blaus.

Des d’aquestes ratlles, el meu sentit condol a la resta de germans i demés família. Descansa en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadorsde la desapareguda Granja Morade Girona

FIGUERES

ISABEL TABERNER MASSOT

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Narcís Solé de Macia. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a l’església parroquial de la Immaculada de Figueres.

JAUME GÜELL COMPTE

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Carme Llansó Cumbriu i tenia una filla. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

MARIA TERESA OJANGUREN RIVED

Ha mort als 76 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GIRONA

DOLORS SITJÀ VERGÉS

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Josep Perals Comas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

OLOT

M. DOLORS SALIS SOLER

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Domènech Morera Parés i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot.

SANTIAGO LLUMÀ FONTFREDA

«En Santi de Can Rosau»

Ha mort als 81 anys. Era casat amb M. Dolors Ras Begudan i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot.

PALAFRUGELL

MARIANA CARMONA SÁNCHEZ

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Julian Pilar Martínez García. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

PORTBOU

FERNANDO PIFERRER SOLER

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Badosa Rosa i tenia dues filles. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Portbou.

SALT

LOLA SANGUINO RICO

Ha mort als 89 anys. Era vídua de José Luis Gala Cabrera. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

SANT ESTEVE D’EN BAS

BERNAT CARRERA GARDELLA

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Pilar Picart Vila i tenia dos fills. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve d’en Bas.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

FRANCESC PORTAS COMAS

Ha mort als 75 anys. Tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia religiosa se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

PALMIRA ROCA COLL

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Espígul Jordà. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al cementiri de Sant Gregori.

SERINYÀ

LIDIA VIDAL VIÑAS

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Antoni Gispert Pi. Residia a Serinyà.