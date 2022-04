Fins al cel, bisbe Francesc

Crec que el dia primer d’abril quedarà escrit a la història de la nostra ciutat. Els gironins –creients, laics, ateus.... no importa la condició que tinguin– feia un mes que estàvem pendents de l’estat de salut precari del nostre Bisbe Francesc.

La nit del 31 de març el nostre Bisbe va ser cridat a la casa del Pare, la seva casa. A les 9 del matí, el comunicat oficial del Bisbat donava la notícia amb la qual es van despertar molts gironins. He conegut cinc bisbes, inclòs el que encara ens acompanya i és bisbe emèrit, Carles Soler.

No vaig conèixer personalment el bisbe Francesc. En arribar a Girona va anar a viure a Vista Alegre (érem quasi veïns) i li vaig fer arribar el meu llibre amb una carta de benvinguda que molt amablement em contestà. Ha estat un bisbe molt participatiu i proper.

Degut a l’amputació del Raimon, vàrem venir a viure al Centre Joan Suñer, on ha vingut algunes vegades a alguna celebració, però no vam tenir l’ocasió de participar-hi. Li havia explicat que representava la Setmana Santa per la meva persona.

Bisbe Francesc, voldria demanar-li disculpes per un fet que es va portar a terme el 2015. Donàvem entrada a la Setmana Santa, i vostè sabia el que significava per nosaltres la mateixa. Uns gironins van voler sorprendre al meu germà degut al seu estat amb un acte digne i respectuós. La manera que vaig poder convèncer que a casa veuria algun canvi, malgrat tot l’any la confraria sempre hi és present, va ser dir-li que vostè m’havia demanat venir per desitjar-nos una bona Pasqua. Ell va estar molt content. La sorpresa va ser quan va veure que vostè no hi era i em va dir l’havia enredat. Bisbe Pardo va ser un acte més que emotiu tot relacionat amb Setmana Santa, els solidaris i quatre veïns es varen apropar. Li demano disculpes per aquest fet. Sabia que no li podia demanar i no es poden marcar precedents.

La Confraria de Jesús Crucificat «Manaies de Girona» és la meva confraria, vostè hi va participar en diversos actes i tenim l’honor de tenir-lo com a Consiliari. Mossèn Sebastià Aupí, persona que vostè ha conegut de gran i nosaltres de petit. Properament nomenaran el seu successor. Li demano intercedeixi perquè la persona escollida com a successor seu –no tinc cap dubte que així serà– sigui una persona a la que la ciutat de Girona i els gironins acullin amb gran goig donat els moments tan complicats que vivim mundialment. Tan de bo que fos ell i des de la nostra catedral de Girona ens pogués anunciar que la guerra s’ha acabat i que la pandèmia s’ha controlat. Descansi en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

(Primera dona pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat «Manaies de Girona» 1988)

BESCANÓ

JUAN JOYERA CARO

Ha mort als 75 anys. Era vidu de Maria Simón Vila. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

FORNELLS DE LA SELVA

JORDI ARTIGAS GALTÉS

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Isabel Cabré Mayol. Residia a Fornells de la Selva.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

MONS. FRANCESC PARDO i ARTIGAS

Ha mort als 75 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, dia 4, a 2/4 de 12 del migdia, a la Catedral de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

MARTÍ GÓMEZ BLANCO

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Montserrat Capdevila Bonay. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al cementiri de la Bisbal d’Empordà.

MALGRAT DE MAR

ROSA PUIGVÍ VIDAL

Ha mort als. 72 anys. Era vídua de Toni Mora López. Residia a Malgrat de Mar.

OLOT

DOLORS GIRALT GRABULOSA

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jaume Gelada Costa i tenia tres fills. Residia a El Torn. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església de Santa Maria del Collell.

PORTBOU

JOSÉ MARTOS TRIBALDOS

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Hermínia Carrasco i tenia quatre fills. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Sta. Maria de Portbou.

SANT HILARI SACALM

ANDREU PORTA VISA

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Brugués Tarrés. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SILS

SERAFÍ CAIMEL RUCOSA

Ha mort als 64 anys. Era soter i residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sils.

SIURANA

JOAN PUIGNAU IGLESIAS

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Amparo Sabater i tenia dos fills. Residia a Siurana. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sta. Coloma de Siurana.

TORROELLA DE MONTGRÍ

CASTOR FEIJOÓ ÁLVAREZ

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Patro Cepero Mateo. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí