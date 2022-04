A reveure Maria Dolors Babot

Veïna del Barri Vell i amiga

Estem a punt de dir adéu al mes d’abril i donar entrada al mes de maig, conegut tradicionalment com el mes de les flors pels records d’infantesa del mes de Maria i per l’Exposició de Flors, ara coneguda com Temps de Flors.

Diumenge dia 24 d’abril ens va deixar la Maria Dolors Babot Fabrellas. Ho he sentit com si ens tallessin la flor més bonica del nostre jardí. La Maria Dolors ens ha deixat als 73 anys, ens portàvem dos anys, això vol dir que de petites fèiem el mateix recorregut pels carrers del nostre estimat Barri Vell de Girona. Familiaritzada amb el gran metge Felip Sánchez Babot, el nostre metge (en Pipe al cel sia ) i la seva germana la Rosa Maria, que molt havia passejat amb ella, la Maria Dolors per a mi sempre ha estat la nena Babot.

La Maria Dolors anava amb la seva mare, era un pom de flors. Tinc un vídeo dels 50 anys de la Granja Mora, tenia dos anys més que ella, la varen acompanyar a veure l’Àngel Daban, contenta ballava asseguda a l’entarimat, amb tota la mainada. Us puc dir que ens hem fet grans juntes, però per diferents camins.

La Maria Dolors ha estat a casa seva envoltada de molt d’amor familiar que no l’han deixada mai. Fins que va poder va sortir, va viatjar i la coneixia un munt de gent; tenia molts amics. Ahir li varen dir adéu a la Parròquia del Mercadal amb un emotiu homenatge i una fotografia d’ella amb flors blanques que l’acompanyaven, símbol d’aquesta flor blanca del mes de Maig conegut com el mes de Maria.

Descansa en pau, Maria Dolors.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

BLANES

DOLORES PRADO GARCÍA

Ha mort als 91 anys. Era vídua de José Sánchez Blanco. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

CASSÀ DE LA SELVA

ANTONIA LÓPEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Antonio Peláez Peláez. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Cassà de la Selva.

DIEGO DIAZ MATEOS

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Amalia Guerrero Gallardo. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

FIGUERES

FRANCISCO GRACIA BLÁZQUEZ

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Antonia Benítez Fernández i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Empordanesa Àltima de Figueres.

LLUÏSA GARCÍA OLIVERA

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Jaume Roma Cunillé i tenia un fill. Residia a Figueres. Serà incinerada avui dimecres, a les 6 de la tarda, al crematori de la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

PILAR ALCALÀ PINEDA

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Joan Vila Regí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

BLANCA ESTHER DÍAZ EULOGIO

Ha mort als 77 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

JOSE MARTÍNEZ PLACERES

Ha mort als 44 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

GUALTA

MARIA NAVARRO MARTÍNEZ

Ha mort als 81 anys. Era vídua d’Agustín Cabrera Pérez. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

MONT-RAS

JOSEP GENÍS ANDREU

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Rosa Oliveras Pou. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

PALAMÓS

JOAN VILÀ MARQUÈS

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Marie Louise Renaud. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà passat divendres dia 29, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

ROSES

ANTONIO RODRÍGUEZ BERNABÉ

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Carmen Márquez Rico. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

RUPIT

DOLORS NOGUÉ GARGANTA

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Jaume Sellabona Banús i tenia tres fills. Residia a Rupit. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel de Rupit.

SALT

JOSÉ ADÁN CASTRO PADILLA

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Maria Estela Corea Martínez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 12 del migdia, al tantori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

JORDI VILA VÍLCHEZ

Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia religiosa se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al monestir de Sant Feliu de Guíxols.

TORTELLÀ

LOURDES SABATÉ PUJOLAR

Ha mort als 84 anys. Tenia un fill. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Tortellà.

VILAFANT

JESÚS AGUSTÍ CASALS

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Milagros Rigall Gironès i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.