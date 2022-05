Necrològiques del 25 maig del 2022

Recordant Manel Moragüez Sánchez

Fuster i amic

En ha deixat en Manel, li podria posar moltes connotacions perquè les tenia. Arribem al món patint i marxem de la mateixa manera, en Manel ha patit i els que l’han envoltat, la Dolors, la seva filla Maria Àngels, i amics que no els han deixat, són persones estimades i és en aquests moments on es poden sospesar els amics. Ella, tot i patir covid persistent, i la seva filla han estat amb ell fins el darrer alè de vida, i per l’amistat, encara que no estic en el millor moment, m’han fet partícip del seu sofriment.

Ell havia après l’ofici de fuster a la fusteria Pérez de davant del Mercadal. Quan jo era una nena de 5 anys estava al costat de casa, i varen marxar per anar al Mercadal. En Manel, que va començar amb aquest gran fuster, també havia treballat a Can Lladó. Li agradava la muntanya, que compartia amb amics. Li agradava també la fotografia però la família per a ell era una prioritat.

Avui li diran adéu al Tanatori Mémora de Girona, a les 10 del matí, on tinc la seguretat que malgrat el protocol per la covid són moltes les persones que s’hi arribaran per estat al costat de la Dolors, la Maria Àngels i la resta de família en uns moments tan especials de dir adéu a una persona estimada.

Descansa en pau, Manel.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

AMER

GLÒRIA TRÀFACH CULLELL

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Narcís Triadó Masó. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

BANYOLES

NARCÍS COLOMER PARELLA

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Dolors Plana Puigdomènech. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori de Banyoles.

BLANES

MARGARITA LASHERAS GÓMEZ

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Joan Fàbregas Mas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori de Blanes.

BREDA

JOAN TRESSERRAS ARENAS

Ha mort als 62 anys. Era casat amb Maria Àngels Cruells Canaleta. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

GIRONA

MANEL MORAGÜEZ SÁNCHEZ

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Dolors Crisol Cortés. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

FRANCISCO RUIZ ROLDÁN

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Marta Rubau Arias. Residia a la Bisbal d’Empordà.

LA TALLADA D’EMPORDÀ

JOAQUIM ROURA COLL

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria Encarnación Figueras Jordi. Residia a la Tallada d’Empordà.

LLANÇÀ

JULIO HERNÁNDEZ MURILLO

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Loli Fernández Barragan i tenia tres fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.

MAÇANET DE LA SELVA

TRINIDAD SÁNCHEZ PESCUEZO

Ha mort als 76 anys. Era vídua de Juan Blanco Gutiérrez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

OLOT

MARIA CARME RIGAT GUINART

Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Agustí Figuerola Pinós. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

SALT

CONSOL BARTRINA RAMS

Ha mort als 58 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

ROSARIO TORRES GIMÉNEZ

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Juan José Cuellar Redondo i tenia quatre fills. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ANTONIO MOLINA GÓMEZ

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Antonia González Martir i tenia sis fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

TORTELLÀ

JUSTEI NASPLEDA MASANELLA

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Beatriu Juanola Abulí i tenia una filla. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria de Tortellà.

ULLASTRET

JOAN DOMÈNECH PLANELLAS

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Rosa Gispert Mateu. Residia a Ullastret. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a l’església parroquial d’Ullastret.