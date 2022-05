Necrològiques del dia 28 de maig de 2022

Un record per un gran amic: Joan Grabulosa (John Mary)

Perruquer

Hi ha dies tristos i dies molt tristos. Ahir va ser un d’aquests dies molt tristos, quan sona el telèfon i veus que és en Xavier Grabulosa, fill del meu amic Joan. Jo sempre li deia el meu perruquer, el de tota la vida. És increïble com et pot canviar la vida en uns segons.

Fa dues setmanes sopàvem junts, amb la seva dona la Marisa, menjant uns pernilets, escoltant els «Bad Montroe» i parlant de temes de futur. Ell es volia fer pagès, ja tenia un hort i es volia jubilar del tot i gaudir molt més de la vida.

Sempre que parlava amb ell no podíem deixar de recordar un dels seus fills, en Gerard. Parlàvem de fer dinars, xerrades... i tot això es va perdre amb un moment. Sort que en Joan (en John Mary Perruquer) sempre estarà al meu cor i al meu costat perquè la bona gent no mor mai.

Xavier, Marisa, un petó i segur que en Joan estarà amb en Gerard, pentinant la bona gent allà al cel.

BLANES

MANOLO CRIADO ORDÓÑEZ

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Encarnación Pérez Cala. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Blanes.

CARME ESCRIBANO PUJOL

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Angel Maresma Moragas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a la 1 del migdia, al tanatori de Blanes.

CALONGE

LLUÍS CASAS CASELLAS

Ha mort als 91 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.

FIGUERES

JOAN DE GENOVER BONAL

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Elorduy Busquets i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

GARRIGÀS

JOSEP CARITG PORTAS

Ha mort als 80 anys. Residia a Garrigàs. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Garrigàs.

GIRONA

MARÍA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Era vídua d’Alberto García Berges. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

MARIA ROSA COSTA GUILLEUMAS

Ha mort als 91 anys. Era vídua de José López Gómez. Residia a Colera - Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LORENTE

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Carme Oalmada Saserols. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

JOAN GRABULOSA SALA

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Marisa. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LA CANYA

MATEU FERRÉS SERRA

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Soletat Albero Fageda i tenia dues filles. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a l’església de Sant Josep Obrer de la Canya.

LLORET DE MAR

JESÚS GUZMÁN MIGUEL

Ha mort als 67 anys. Residia a Lloret de Mar.

MAÇANET DE LA SELVA

MARIBEL BENÍTEZ GARCÍA

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Antonio Salazar Dote. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

MONT-RAS

DOLORS VIÑAS VILÀ

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Narcís Ferrer Grassot. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.

PALAMÓS

MARIA CRISTOBAL SOJO

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Juan Gallego Álvarez. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

SANT CLIMENT SESCEBES

PAULINA CARBONELL SUBIRATS

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Ricard Plius Arché i tenia una filla. Residia a Sant Climent Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Climent Sescebes.

SETCASES

MONTSE RIBET CATALÀ

Ha mort als 67 anys. Era casada i tenia tres fills. Residia a Setcases. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Paco Baso