Prevere

Mn. Joaquim Xutglà i Ruiz va néixer a Girona el 13 de març de 1934, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i la diplomatura de Filosofia i Lletres (Llengües clàssiques) al Col·legi Universitari de Girona. Fou ordenat prevere el 31 de març de 1957 a l’església de Sant Martí del Seminari i va exercir el ministeri sacerdotal primer com a vicari de Malgrat de Mar i de Banyoles. Del 1961 al 1971, regent de Palau de Santa Eulàlia i encarregat d’Arenys d’Empordà i, a partir del 1966, també encarregat de Garrigàs i Ermedàs. Del 1972 al 2017 primer ecònom i després rector de la parròquia de Santa Maria de Vista Alegre de Girona. Del 1999 al 2017 també fou moderador de l’equip pastoral in solidum de la parròquia de Palol d’Onyar-Vila-roja de Girona. Des del 2018, adscrit a la parròquia de Santa Maria de Banyoles. Actualment residia a la residència sacerdotal Monestir de Banyoles. Ha mort a Girona el 3 de juny de 2022.

A reveure Mossèn Joaquim Xutglà i Ruiz

Hi ha moments a la vida que no saps per què passen. Ahir, quan el dia no havia nascut però el full del calendari havia canviat, trobo la notícia en aquest diari que havia traspassat Mossèn Joaquim. No sabia si estava somiant, el cert és que era veritat. Fa pocs dies va traspassar la seva germana, la M. Dolors, per un problema meu de salut no me’n vaig assabentar fins passats vuit dies, no li vaig poder dedicar unes paraules per l’amistat que teníem amb la família i per haver estat veïns.

Mossèn Joaquim ha tingut un extens i bonic peregrinar des de la seva ordenació. No hi entraré. Si faré incís dels anys que vàrem viure a Vista Alegre i estava a la Parròquia de Santa Maria, tot un retrobament, ens vàrem donar a conèixer malgrat la nostra salut ja minvava. Gaudíem dels vitralls de l’església i escoltar les campanes tot un goig, descobrir que el dia del Ram feia una petita processó per fer la benedicció encapçalada pel noi del telèfon fent d’escolà, que tots l’hem conegut i ell li va donar sempre un gran sopluig, nosaltres fèiem la paradeta de rams i palmes i beneíem des del balcó.

Degut al traspàs de la germana vaig intentar connectar amb ell a la residència sacerdotal. Li demano disculpes i me diu «Mª Carme, ella estarà contenta veient que estem parlant». Em va explicar que estava quasi tot el dia a fora, ajudant, malgrat que sabia que era gran però Deu li donava forces. Vàrem aclarir perquè sempre havia sentit a dir que havien viscut davant de casa, era veritat, al damunt del Bar el Cocodrilo. I li vaig dir que li faria arribar la carta dedicada a la M. Dolors; no he arribat a temps. Mossèn, mai hagués pensat que la que faria seria dedicada a vostè, no sap com ho sento.

Ara que ja descansa a la casa del Pare, ens enviï un raig de llum per la Pau del món.

Descansi en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

BANYOLES

TANA VENTURA TOMÁS

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Masgrau Boschmonar. Residia a Banyoles.

BLANES

TERESA GONTAD CAMBÓN

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Juan Carlos Collazo Fiorestti. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria de Blanes.

EVA GUSTAFSSON

Ha mort als 75 anys. Residia a Blanes.

CALABUIG

TERESA COSTA QUER

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Manel Busquets Coll i tenia tres fills. Residia a Calabuig. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Calabuig.

ESCLANYÀ

ANTONIO GARCÍA CHACÓN

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Victoria García Costa. Residia a Esclanyà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

GIRONA

JOSÉ JEREZ JEREZ

Ha mort als 95 anys. Era vidu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

MONTSERRAT COSTA MASSONI

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Lluís Gironès Castelló. Residia a Girona.

FELIPA ESTEBAN HERRANZ

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Ángel Abad Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

FRANCESC BORJAS CASADEVALL

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Dolors Tudela Braut. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

MAÇANET DE LA SELVA

JOSÉ LUIS GARCÍA ARIAS

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Manolita Mandayo Conde. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

RIUDARENES

JOSEP TORT TERRATS

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Dolors Rovira Monfulleda. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Riudarenes.

ROSES

AMPARO MATO VILLAR

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Ramon Regueira Morgade. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

NINI PALET PUIG

Ha mort als 57 anys. Era cast amb Patricia Martínez Bautista. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

MARIA BORDAS CARRERO

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Roger Meseguer Cuartiella i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

SANT MEDIR

LORETO NOGUER MENCIÓ

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Joan Serra Seriñá. Residia a Sant Medir. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí a la parròquia de Sant Medir.

SANTA COLOMA DE FARNERS

EMILIO ROMERO DE LA LLAVE

Ha mort als 43 anys. La seva parella, Marleny Ramos Cruz. Residia a Santa Coloma de Farners.

CONXITA CORNELLÀ SOLÀ

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Riera Taberner. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SANTA PAU

ISABEL DEL POZO RAIGÓN

Ha mort als 63 anys. Era casada amb Juan Ruiz Rey i tenia tres filles. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

TOSSA DE MAR

ALFONSO MUÑOZ FUENTES

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Dionisia del Pozo Montoya i tenia tres fills. Residia a Tossa de Mar.