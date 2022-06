Necrològiques del 8 Juny de 2022

El pare Miquel, va tenir molts moments de la seva vida en que va ser un conciutadà gironí. El Pare Miquel ja l’any 1945, 46, 47 és un estudiant del seminari salesià de Pont Major. L’any 1950, i 51, el tornem a trobar a la nostra ciutat, aquesta vegada cursant ja els estudis eclesiàstics de filosofia. En els anys dels seus estudis teològics a Barcelona, el trobem alguns estius venint a passar els mesos de vacances amb els joves aspirants. L’any 1962, torna a Girona. Ara ja prevere i amb les funcions primer de director d’estudis, de director espiritual i finalment de director-rector del Seminari Salesià... això li permet sentir-se plenament gironí fins l’any 1975. A partir d’aquest moment passa èpoques a Roma, a Terrassa com a mestre de novicis, a Mataró, a Ciutadella de Menorca i a Barcelona Martí-Codolar. L’any 2001, la seva vida dona un gir, marxa de missioner. El 13 de desembre viatja a Buenos Aires al nou destí de Rio Gallegos. Aquesta fou la pancarta de benvinguda: «Bienvenido a tu casa nueva. La tendrás que hacer nueva con tus ojos bondadosos... Porque es vieja. Pero fue hecha por pioneros, salesianos soñadores y hacedores como Don Bosco. ¡Gràcias por venir!» Fou rector de la parròquia del Carmen. Al 2011, el trobem a Ushuaia, a la punta del continent americà, fent també de rector. Anys de plenitud missionera. I en el 2019, la seva salut ja es resen de tan lliurament a la causa de l’evangeli allà on el Senyor l’ha cridat. Torna a Barcelona i es posa en mans de metges. Fins que extenuat del llarg camí, el Senyor el convida a descansar per sempre al seu costat.

Girona, pel pare Miquel, era sempre una fibra sensible del seu cor. Els anys de joventut i primera maduresa marquen el tarannà de les persones. Amb molts dels gironins ha compartit les seves vivències i ha exercit i estrenat la seva tasca ministerial, ha sigut un bon amic amb qui compartir moments de joia i moments de crisi, havíeu trobat en ell el descans, la orientació, l’acollida, el rostre amic i somrient que encoratjava i esperonava a seguir conquerint victòries. Alguns de vosaltres fins i tot vau seguir ajudant-lo en els nous reptes de la seva aventura missionera.

Alguns dels que van gaudir de la seva presència paternal y educadora, testimonien l’afecte i agraïment que li professen. Al fer aquesta petita ressenya biogràfica, volem també fer patent la estima i admiració i sentit condol dels seus amics i coneguts gironins que han fruit de la seva amistat i servei ministerial en el seu moment i que han admirat la seva trajectòria personal de fidelitat i compromís amb el programa de Don Bosco que ha donat sentit, força i llum a la seva vida. Descansa en pau benvolgut pare Miquel i segueix vetllant perquè el Senyor ens enviï semblants operaris a la seva vinya.

Comunitat salesiana de la parròquia de Santa Eugènia

BANYOLES

FINA OLIVA PLANAS

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Josep Boix Martí. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.

MERCÈ JUANOLA PIBERNAT

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Alfons Julià Camps. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

BLANES

ANTONIO NAVARRO CASADO

Ha mort als 82 anys. Era casat amb María Carmen Fernández Ramon. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

PACO MORALES MARQUES

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Helena Wolffenbuttel. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CASSÀ DE LA SELVA

FRANCESC ADROHER BAUS

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Joaquima Vilanova Serra. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Cassà de la Selva.

FIGUERES

FRANCESC SIMÓN FOSSAS

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Rosa Maria Vilà Najac i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

NÚRIA CALVET TORRENTÀ

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Rubio Requena i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres

MAÇANET DE CABRENYS

PAQUITA CAIRÓ i BOHER

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Albert Quintana i Cabañó i tenia una filla. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia de comiat se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

PALAFRUGELL

DOMINGO MOLINA RUIZ

Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Isabel González Torres. Residia a Palafrugell. La cerimònia de comiat se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

SALT

MARTA BOSCH MATAMALA

Ha mort als 60 anys. Era casada amb Lluís Fabrellas Clapés. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

SANT PERE PESCADOR

CARMEN OLIVARES QUESADA

Ha mort als 89 anys. Era vídua de José Ortiz González i tenia cinc fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

SANTA COLOMA DE FARNERS

ASSUMPCIÓ GURRI PERXACHS

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Carlos Godo Julià. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

MARIA ROCA ROCA

«La Maria Cantona»

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Francisco Cornellà Soler. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SERINYÀ

PERE COLL LLANDRICH

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Francisqueta Ayats Pardàs. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Serinyà.