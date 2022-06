Necrològiques del 20 Juny de 2022

Recordant en Miquel Jordi Clopés

Divendres, en una trucada telefònica, la veu trencada de la Salvadora em feia saber que en Miquel havia traspassat sobtadament, malgrat feia temps no estava bé. En uns moments vàrem recordar d’on venia la nostra coneixença: en Miquel havia estat repartidor de llet de la Central Lletera i recordava que el nostre pare, als estius els convidava a un vaset de llet preparada, que li deien els nostres pares. Conegut com a «granissat de llet de vainilla», sovint els tornava a omplir el got quan veia que la bevien amb tanta il·lusió .

Un dia, quan encara vivíem a Vista Alegre amb en Raimon en vàrem fer arribar perquè recordés aquell bon gust de la llet de quan repartia a les 6 del matí.

La Salvadora és una manetes del punt de creu. Cada any obsequia les seves amistats amb una bonica postal que porta un dibuix nadalenc de punt de creu tot fet per ella i l’escrit igual. Enguany li vaig dir: «Salvadora l’any que ve no ho faci, que estaré contenta igual; jo tampoc faig cap felicitació com feia amb en Raimon». Amb tristesa em va dir: «Mª Carme, enguany ha estat el darrer any que he dedicat el dia a dia a en Miquel i estic tan contenta perquè ha estat a casa fins el seu darrer alè de vida. Hi ha tingut els fills i els nets, la Sandra, en Pau, l’Anna, la Laia i l’Arnau» .

Ahir el varen acomiadar amb una bonica cerimònia al tanatori de Girona. Segur no devien faltar amics coneguts i veïns del carrer L’Olivera. Jo li dic: «Miquel, si veu al nostre pare, li digui que aquell vas de llet fet de la nostra mare va ser un èxit total fins el nostre tancament».

Descansi en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

ANGLÈS

CARME TORRENT SALA

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Ribas Giralt. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Miquel d’Anglès.

FRANCISCA CERRILLO MORENO

Ha mort als 78 anys. Era vídua d’Antonio Redondo Leyva. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

CONCEPCIÓ MORERA REVERTER

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Mateu Costa Oliveras. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BLANES

MARIA ÀNGELS ÁLCAZAR PÉREZ

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Manuel Baches Latorre. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sta. Maria de Blanes.

GIRONA

JULI PERACAULA GIRONÈS

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Isabel Fàbrega Grabulosa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns,a les 11 del matí, a la parròquia de Sta. Susanna del Mercadal de Girona.

JOSEFINA SANS GUIXERAS

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Pere Castanys Fanals. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori de Girona.

MARIANA DE CIURANA ESTEVE

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Miquel Geli Pagès. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

TERESA VÁZQUEZ HIDALGO

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Juan Torres Alcalá. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori Mémora de Girona.

LLORÀ - SANT MARTÍ DE LLÉMENA

JOSÉ GUERRERO SABATER

Ha mort als 55 anys. Era solter i residia a Llorà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.

LLORET DE MAR

MODESTO GARCÍA FERNÁNDEZ

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Isabel Muñoz Jiménez i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns a les 10 del matí a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

PAULINO GARCÍA RUIZ

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Virtudes Mendoza Esteller i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

MAÇANET DE LA SELVA

MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Miguel Jiménez Jiménez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç.

JOAN GIRALT ROCA

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Carme Lluís Tomàs. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Vidreres.

PALAFRUGELL

MÀXIM AYATS FLAQUÉ

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Pietat Puig Feliu. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.

VIRTUDO MORENO BERBEL

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Cecilia Fernández Esteban. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui a les 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Palafrugell.

QUIMETA SALA CARITG

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Llorenç Bosch Frigola. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 3/4 de 9 del matí, a la residència Nostra Sra de Montserrat de Palafrugell.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ VELASCO

Ha mort als 84 anys. Era vídua de José Castillo López i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

JOSÉ CARRANZA RODA

Ha mort als 82 anys. Era vidu de Fuensanta Morales Ruiz i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

TOSSA DE MAR

CARLOS HUMBERTO PEREIRAANTUNEZ

Ha mort als 71 anys. Residia a Tossa de Mar.

VIDRERES

JOAN RUTLLAN VIÑOLAS

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Marina Fullà Massa. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

VILA-SACRA

JOSEP DABAU RUDÓ

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Carme Pujol Planagumà i tenia dos fills. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.