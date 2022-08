Necrològiques del 3 Agost de 2022

Recordant el dr. Ricard Reixach Casulà

Gran professional mèdic i bon amic

El diari em va tornar a sorprendre; encara que sembla que estic al dia hi ha coses que no m’arriben, de fet no sabia que estava malalt. Vàrem tenir ocasió que ens tractés ja el seu pare, no cal que recordi el gran metge que era. Llavors ja el va substituir i va continuar portant el nostre pare al començament de la seva malaltia.

El Dr. Reixach ha estat molt ben acompanyat per la seva família que tant l’estimaven, amics íntims i, com no, deien els seus, envoltat per la seva gran família professional del primer a l’últim de la reconeguda Clínica Girona.

Doctor Reixach, li he conegut els nens de petits, s’han fet grans, la M. Rosa i en Ricard l’han fet avi, la nena amb dos fills, l’Oscar i la Blanca, i en Ricard amb un nen que també es diu Ricard i que serà la tercera generació de Ricard Reixach –de moment la saga segueix– i una nena que es diu Emma, a més de l’Oscar i la Isabel, gendre i nora.

Doctor Reixach, sap la petjada que ha deixat en el món de la medicina, on era molt estimat.

Sé que moltes persones estimades que l’han precedit l’hauran vingut a esperar amb els braços oberts esperant ansiosos que els expliqui la bonica família que ha deixat, inclosa una persona que conec de naixement i són com germans amb els seus fills, en Josep, ha estat una sorpresa.

Gràcies per haver-se creuat a les nostre vides, no l’oblidarem.

Descansi en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

AIGUAVIVA

NURIA BARBA BALLESTER

Ha mort als 64 anys. Tenia un fill. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Riudellots de la Selva.

BANYOLES

ANTONIO CARRILLO GARCIA

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Lilia Marín Ramírez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al Centro Cristiano Fé Esperanza y Amor de Banyoles.

BLANES

FRANCESC GARRIGA ROURA

Ha mort als 70 anys. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

FIGUERES

ANITA DUMANJÓ CASADEVALL

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Juan Morales Regalado i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

LLAGOSTERA

CONRAD VILA NOGUERA

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Enriqueta Pla Xirgu. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori de Llagostera.

LLORET DE MAR

FELISA MATEO CASTAÑO

Ha mort als 59 anys. Era casada amb José Granados Castillo i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

MAÇANET DE LA SELVA

EMILIA PORRAS CASANO

Ha mort als 78 anys. Era vídua d’Antonio Torres Fernández. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

NAVATA

MARIA MONTSERRAT GÓMEZ MENA

Ha mort als 53 anys. Tenia dos fills. Residia a Navata. Se celebrarà un acte de comiat en la intimitat familiar, demà dijous a la funerària Vicens de Figueres.

OLOT

ANTONIO RAMOS PEDROSA

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Juana María Herrero Ruiz i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a l’església del Sagrat Cor - Caputxins d’Olot.

ROSES

MONTSERRAT MORALES SERRA

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Jaume Antonio Ribas. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori de Roses.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

ROSA SÁNCHEZ RUIZ

Ha mort als 88 anys. Era vídua de José Mesas García i tenia dos fills. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.

SERINYÀ

PERE BOSCH MAYOLAS

Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a Serinyà.

VILAFANT

ISABEL CEJUDO MUÑOZ

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miguel Castillo i tenia onze fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Àltima de Figueres.