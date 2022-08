Necrològiques del dia 5 d'agost de 2022

Adéu a Joan Surroca, exalcalde de Vall-llobrega

Alcalde de Vall-llobrega entre els anys 1979 i 2007

L’històric exalcalde de Vall-llobrega Joan Surroca, que va governar el municipi entre 1979 i 2007, ha mort als 90 anys. Surroca, que va ser el primer alcalde de la democràcia a la localitat baixempordanesa, va governar durant 28 anys al municipi, primer com a militant del PSUC i posteriorment com a membre d’ICV. L’any 2007 es va haver de retirar per motius de salut, tot cedint el pas a Rufino Guirado. En el moment de la seva retirada, Surroca va assegurar que del que més orgullós se sentia era d’haver pogut recuperar l’escola, que portava anys tancada, i de la millora dels equipaments del poble, com la construcció del dispensari, la biblioteca i el nou ajuntament. Malgrat que en el seu moment va plegar assegurant que estava «desencantat» amb la política, va continuar molt vinculat al poble i fins i tot va donar suport a candidatures posteriors, tot i que anant sempre en els darrers llocs.

A reveure Dolors Arpa

Ex-bibliotecària i amiga

Avui m’he assabentat per l’esquela del traspàs de l’estimada Dolors Arpa de Puig. Pensava que era de malaltia, però és la persona que va perdre la vida en una de les nostres carreteres el dia 2 d’agost. De ben segur que la Mare de Deu dels Àngels la va acollir al mateix moment.

Com sempre, ja podeu suposar d’on ve l’amistat: família de Banyoles, estava a la residència de les Dominiques que hi havia a les Hortes i érem un grupet de estudiants. Jo anava a la Mercuri amb la Nuri Dalmau, en Narcís Figueras feia peritatge, es casa amb la Nuri, i en Narcís Verdaguer, que eren amics, amb la Dolors. Evidentment han passat anys, però hi ha coses que no s’obliden i són aquells moments de campanes al raconet del fons de la Granja.

En Narcís i la Dolors varen passar fa anys per l’experiència més antinatural que poden passar uns pares, veure la mort d’un fill en plena joventut, deixant dos infants no obstant valents i ferms. Van continuar amb la bonica família que han format amb en Narcís, amb 5 fills i 17 nets.

Avui a les 10 del matí li diran adéu a la Parròquia de Sant Josep de Girona, on tinc la seguretat que moltes persones aniran a donar suport a la seva estimada família en un moment tan especial.

Dolors, tinc la seguretat que en Jordi et trobava a faltar, i amb els braços oberts esperarà la seva mare estimada, els d’aquí són bona colla. Dolors, saps que no puc oblidar aquells moments que em vàreu donar tots plegats. Mai t’oblidaré.

Descansa en pau.

Mª Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Morade Girona

