Necrològiques del dia 12 d'agost de 2022

Agustí Riera Matute, «in memoriam»

No tinc paraules per expressar el meu disgust, dolor i pena. Ha mort als 80 anys (E.P.D.) un gran amic meu, gran persona i excel·lent professional. Un gironí de pro que alternava estades a Girona i a Santa Cruz de Bolívia, d’on és originària la seva esposa, Lourdes. Llicenciat en medicina per la Universitat de Roma, llicenciat en psicologia per la UB, i doctor en psiquiatria per la Universitat de Navarra... entre d’altres estudis, premis i condecoracions. Un home que ha posat el Rorschach a primera línia mundial, amb avanços inimaginables. Sort que la seva filla, l’Ainhoa, continuarà la seva obra. Érem molt amics, i ens apreciàvem moltíssim. L’Agustí era allò que en diríem una persona irrepetible. Em va trucar cap allà el 20 de juliol i em va dir: «Carles, arribo de Bolívia el dia 29 i me’n vaig directament al Santa Caterina, on em faran una petita intervenció de tràmit. Un meu amic metge i jo ho tenim tot lligat». I li dic: «Ah, perfecte. D’aquí a pocs dies et trucaré i dinarem junts per posar-nos al dia». Però les coses es varen complicar. Va entrar a la UCI molt debilitat però sense pensar que la seva vida corria perill. Jo parlava per telèfon diàriament amb la Lourdes, la seva dona... I dimecres passat, dia 10, em truca el seu fill i em diu: «Carles, el pare és mort». M’he quedat descol·locat. Jo no sabia ni què dir. —«I la teva mare, com està?»— «Imagina’t: destrossada». La Lourdes és una gran dona que tota la vida l’ha tingut al seu costat i ha fet bona la frase aquella que diu: «darrere un gran home, sempre hi ha una gran dona». Ells dos s’han estimat, ella ha estat d’un gran suport i ara li queda un gran buit. L’entenc. M’he quedat sense paraules i jo no sabia què dir. —«Tant que t’apreciava, Carles». I li responc: «I jo a ell».

El destí moltes vegades és així de cruel. L’Agustí estimava Girona, i ja es volien instal·lar a la ciutat definitivament. Lamentablement això ja no serà possible. L’Agustí era un home savi, fugia de reconeixements, i gaudia amb la seva família i amics i també investigant, dia si dia també, aspectes de la vida i de la mort. Un pou de saviesa, vaja! Gràcies pel que m’has fet sentir en aquests més de 45 anys d’amistat. Gràcies per haver estimat tant aquestes terres de Girona i la seva gent.

Carles Mallart

ANGLÈS

JOAN POL SERRAT

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Dolors Sidera Encesa. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BLANES

JAIME MARTÍNEZ TELLO

Ha mort als 89 anys. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

DARNIUS

JOAN PASCUAL CUFÍ

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Carme Caball Viñas i tenia dos fills. Residia a Darnius. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Darnius.

GIRONA

ROSA LAJO PÉREZ

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Juan Dolera Ibáñez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

ANNA HEREU NEGRA

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Jordi Puig Fàbregas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

LES ESCAULES

LLUÏSA MASET CASAMITJANA

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Martí Lladó Ginestera i tenia una filla. Residia a les Escaules. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la Funerària Vicens de Figueres.

L’ESCALA

JOAN SERRA TERRADAS

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Dolors Baguè Sureda. Residia a l’Escala.

LLORET DE MAR

BERNARDO LÓPEZ LOZANO

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Gloria Yaned Muriel Medina. Residia a Lloret de Mar.

OLOT

EUDALD VILA SUÑÉ

Ha mort als 75 anys. Era casat amb

Maria Carme Calvo Saba i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se cele-

brarà avui divendres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

PEPITA SÁNCHEZ LLAMBRICH

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Enric Heras Pagans. La cerimònia de comiat se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.