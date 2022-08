Necrològiques del 17 Agost de 2022

Jaume Vilanova Font

Ens ha deixat en Jaume Vilanova Font, un llagosterenc que va dedicar la seva vida a les seves dues grans passions l’activitat professional i la família.

Una gran persona, un bon marit, un bon pare i un avi excel·lent que estimava amb bogeria els seus 7 nets. Nascut a Llagostera, va estudiar entre Llagostera, Girona, Barcelona i Sabadell on va obtenir el Professorat Mercantil.

Va ser una persona molt vinculada a la societat del seu poble, formant part de diverses regidories a l’Ajuntament, President fundador de l’Associació de Pares del Col·legi Nostre Sra. del Carme, un dels primers socis de la Unió Esportiva Llagostera que el va fer gaudir molt en els últims anys i també membre del Cor Parroquial, activitat que va compartir amb la seva filla.

Professionalment va ser membre de la Junta del Col·legi Oficial de Titulars Mercantil i Empresarials de Girona, President del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya i membre durant més de 20 anys de les Juntes de Govern de Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i de Girona. En els darrers anys va ser el President del Col·legi d’ Administradors de Finques de Girona entre els anys 2010 i 2018.

Va fer créixer un petit despatx d’administrador de finques fundat pel seu pare Francisco Vilanova Bandrich, l’any 1944, fins a aconseguir l’actual Grup Vilanova format per diferents despatxos entre Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro que en l’actualitat té més de 30 treballadors, despatx que el continua els seus 3 fills i que sempre l’ha omplert d’un gran orgull. Aquest despatx més que una empresa és una família i això els seus fills ho han heretat de la seva manera de fer.

Aquest dilluns ens va deixar i sempre serà recordat per l’empremta que ha anat teixint durant tota la seva vida.

Família Vilanova-Vila

Senzill record del Pare jesuïta Santiago Thió

Avui, a través dels diaris locals, mitjançant uns escrits necrològics, hem vist que diumenge passat, vigília de l’Assumpció, ens va deixar el pare Jesuïta Santiago Thió, més conegut per Santi, que formava part d’un grup, de la seva congregació, domiciliada de la nostra ciutat.

El vàrem conèixer quan, formant part de la Junta de les Aules d’Extensió Universitària, on també hi havia un seu germà, el Sr. Alfons Thió, ben conegut a Girona, com a cap del Servei d’Obres de l’Ajuntament.

Tornant al pare Santi, vàrem saber pel seu germà que a part de les funcions pròpies, de la seva funció eclesiàstica, havia sigut professor de matemàtiques de la Universitat de Barcelona, càrrec que va deixar voluntàriament per dedicar-se, dins la seva congregació, a treballar en favor de la gent necessitada. Aquí, a Girona, va promoure una Associació, sota el nom d’AKAN, dedicada a la integració i formació de joves refugiats, que entre altres activitats varen formar una coral, que anaven oferint la seva actuació per diferents llocs de la nostra província.

Un bon dia els vàrem convidar a fer-nos una cantada a les Aules, i d’aquí va venir el nostre coneixement, demanant-li la possibilitat de donar-nos alguna conferència.

Era una gran persona, molt planera en el tracte i sempre amb una rialla.

Facilitant el contacte. Quan el trobàvem pel carrer no faltava mai la seva cordial i sincera salutació.

Que en pau reposi i que al cel sigui, pensem que el té ben guanyat

Lluís Torner i Callicó

BESALÚ

SEVERIÀ CARRERAS PLANELLA

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Pilar Jordà Jordà. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al monestir de Sant Pere de Besalú.

BLANES

BERNARDINO VILLANUEVA GONZÁLEZ

Ha mort als 81 anys. Era casat amb María Luisa Sánchez Sánchez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

GIRONA

ROSA DE SAN FÈLIX VIVES

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Fèlix Santamaría Sánchez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

TRINIDAD VILLUENDAS CARBÓ

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Álvarez Ferran. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA CELLERA DE TER

JUAN LÓPEZ GARRIDO

Ha mort als 97 anys. Era casat amb Ana Cuenca Suàrez. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Cellera de Ter.

LLAGOSTERA

JAUME VILANOVA FONT

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Rosa Vila Vidal i tenia tres fills. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

PERE PUJADAS FRIGOLÉ

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Rosa Guinó Niell. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

ANTONIO RUIZ CANO

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Encarnación Incognito Pareja. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Feliu de Llagostera.

OLOT

ESTEVE SOLÀ BERTRAN

Ha mort als 81 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

JULI TORRES MORATO

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Juana Cubiña Servià. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

TIÀ TURRÓ GUITART

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Engràcia Cusí Cervera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SANT ANTONI DE CALONGE

RAYMONDE BRASIER

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Alphonse Kepka i tenia dos fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

JOSEP AYATS CARRERAS

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Filomena Espinola Hita i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JOAN LES FONTS

FRANC GARCÍA JIMÉNEZ

Ha mort als 57 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.