Necrològiques del 4 Setembre de 2022

Regidora de l’Ajuntament d’Anglès pel Grup Municipal PAU

Quan un ésser estimat ens deixa a la flor de la vida, ens preguntem el perquè d’això. Malauradament no hi trobem resposta i mirem cap al cel, a les estrelles, tot cercant explicacions i no les trobem. L’Imma i el seu marit, en Jordi, formaven una parella exemplar, que tenien la seva llar oberta a tothom, dos grans treballadors i amics dels seus amics.

L’Imma era una nouvinguda al poble d’Anglès, però de seguida es va involucrar en el seu teixit social i associatiu, voluntària en molts d’actes, sobretot els encaminats a les ajudes als més desafavorits i desatesos del nostre municipi. D’una manera egoista i en vistes de tot això, la vàrem sondejar per tal de proposar-li de formar part del nostre Grup Municipal PAU (Per Anglès Units), de seguida s’hi va mostrar molt interessada i ha estat regidora fins al dia d’avui. Sempre tenia un somriure i mai deia no al treball que s’havia de dur a terme. I així podríem anar desgranant moltes facetes de la seva entusiasta i dinàmica, però curta vida.

Imma, de ben segur que molta gent et trobarà a faltar i costarà molt d’omplir el buit que has deixat entre nosaltres. Malgrat que el teu cos se n’ha anat, pels qui hem tingut la sort de compartir una petita part de la teva vida, el teu esperit restarà sempre ben present entre nosaltres.

Pere Espinet i Coll

Portaveu del Grup Municipal PAU (Per Anglès Units)

ANGLÈS

PILAR ESTECH VIDAL

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Xavier Orriols Xifra. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

CAMPRODON

DOLORS CANAL CAMPS

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pere Batlle Vila i tenia dos fills. Residia a Camprodon. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Sant Pau de Segúries.

L’ESCALA

DOLORES CABALLERO MORÁN

Ha mort als 78 anys. Era vídua de José Arena Ortiz. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

LLANÇÀ

ERNESTO GARCÍA RUBIO

Ha mort als 85 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 i 10 minuts del migdia a l’església de Sant Vicenç de Llançà.

SANTA COLOMA DE FARNERS

FLORENCIA DÍAZ NÚÑEZ

Ha mort als 87 anys. Era vídua de José González Antúnez. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SARRIÀ DE TER

ANTONIA MOLINA RAMOS

Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Antonio García Díaz. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Vulpellac.

VILOBÍ D’ONYAR

PILAR NEGRE QUER

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ramon Brugulat Pratsevalls. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Vilobí d’Onyar.